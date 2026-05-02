ชาวบ้านไม่เชื่อ! ประมง"สาละวัน"แจงเหตุ "ปลาตาย"ในน้ำเซโดนจากเอลนิโญ่

MGR Online - ชาวบ้านไม่เชื่อ หลังฟังประมงแขวงสาละวันชี้แจงสาเหตุปลาในแม่น้ำเซโดนตายลอยเป็นแพมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ทำให้น้ำร้อนขึ้น แย้งหากเป็นจริง ปลาในแม่น้ำลำเซทุกแห่งทั่วประเทศ ต้องตายกันหมดแล้ว
วันที่ 29 เมษายน 2569 นายเพ็ดนิกอน สินทะสัก หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมง แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม แขวงสาละวัน แถลงถึงกรณีพบปลาในแม่น้ำเซโดนจำนวนมากตายลอยเป็นแพในพื้นที่บ้านดอนเมือง เมืองคงเซโดน ว่า หลังได้รับทราบข้อมูล ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ 2 เมือง เพื่อตรวจสอบ ได้แก่ เขตวังสงวนบ้านทาเมืองเซและบ้านโพนแพง เมืองสาละวัน กับวังสงวนบ้านคงใหญ่ บ้านแก้งตาหวัง บ้านดอนเมือง และบ้านท่าหลวง เมืองคงเซโดน
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำในแม่น้ำเซโดนอยู่ในระดับ 7.8-8.6 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่สัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ส่วนปริมาณออกซิเจนละลาย อยู่ในระดับ 6.8-7.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม เมื่อวัดอุณหภูมิของน้ำกลับพบว่าอยู่ในระดับ 32.1-32.7 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าค่าปกติ และอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของปลา โดยเฉพาะปลาชนิดที่ไม่ทนความร้อน
นอกจากนั้น ทีมงานยังได้ตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปล่อยน้ำปนเปื้อนจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในเขตเมืองคงเซโดน แต่ผลการตรวจไม่พบหลักฐานการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเซโดนแต่อย่างใด
จากการวิเคราะห์ภาพรวมได้ข้อสรุปว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ปลาตายมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ที่ส่งผลให้อุณหภูมิภายนอกพุ่งสูงขึ้นถึง 39-41 องศาเซลเซียส พร้อมกับการแห้งลงของลำน้ำ ทำให้ระดับน้ำลดต่ำลง หลายจุดน้ำตื้นเขิน ทำให้ปลาบางชนิดปรับตัวไม่ทัน จนตายลอยขึ้นผิวน้ำตามที่ปรากฏในข่าว
รวมถึงพบว่ามีประชาชนบางส่วนได้ใช้เครื่องมือหาปลาที่ผิดกฏหมาย เช่น เครื่องชอร์ตปลาซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ปลาในแม่น้ำตาย
นายเพ็ดนิกอนกล่าวว่า จากข้อมูลทั้งหมดสามารถยืนยันได้ว่า ปรากฏการณ์ปลาตายครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากมลพิษหรือการปล่อยน้ำเสีย แต่เกิดมาจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนรุนแรง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ร่วมกับการใช้วิธีหาปลาที่ไม่ถูกกฏหมาย
นายเพ็ดนิกอนได้เรียกร้องให้ประชาชนและทุกภาคส่วนช่วยกันเอาใจใส่ในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งน้ำ พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายด้านการประมงอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาอนุรักษ์สัตว์น้ำ และสร้างสมดุลระบบนิเวศน์ให้ยืนยงต่อไป
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา มีประชาชนจากบ้านดอนเมือง เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน ได้เผยแพร่คลิปร้องเรียนต่อหน่วยงานท้องถิ่นว่า พบเห็นปลาจำนวนมากลอยน้ำตายอยู่ในแม่น้ำเซโดนโดยไม่ทราบสาเหตุ คาดว่าปลาเหล่านี้ตายมาได้หลายวันแล้ว ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วลำน้ำ สร้างผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าลงไปอาบน้ำ หรือนำน้ำขึ้นมาใช้บริโภค จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้ปลาตายด้วย
หลังมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวไปตามสื่อออนไลน์ ความคิดเห็นจำนวนมากเชื่อว่า สาเหตุของปลาตายเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานแป้งมันสำปะหลัง หรือสวนเกษตรของนักลงทุนในพื้นที่ปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ
แต่หลังมีการเผยแพร่คำแถลงชี้แจงจากนายเพ็ดนิกอนไปตามสื่อต่างๆในวันที่ 30 เมษายน ปรากฏว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ได้ฟังคำชี้แจง ต่างไม่เชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ปลาตายมาจากอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่ามาจากสารเคมีที่ถูกปล่อยลงสู่ลำน้ำ เพราะหากปลาตายจากปรากฏการณ์เอลนิโญจริง ปลาในแม่น้ำทั้งประเทศก็คงต้องตายทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะที่แขวงสาละวันที่เดียว
ตัวอย่างบางความคิดเห็นของผู้ที่ได้อ่านข่าวการชี้แจงของนายเพ็ดนิกอนผ่านเพจหนังสือพิมพ์"ลาวพัดทะนา" ซึ่งเป็นสื่อของรัฐ มีดังนี้
"การยืนยันแบบนี้คล้ายกับการตบตาประชาชนมากกว่าชี้แจงความจริง ประชาชนไม่ได้โง่ และไม่ได้ขาดเหตุผลในการคิด วิเคราะห์ การที่ปลาตายพร้อมกันเป็นจำนวนมาก มักเกี่ยวพันกับสารเคมีหรือมลพิษที่ปล่อยลงแม่น้ำ มากกว่าปัจจัยอากาศร้อนเพียงอย่างเดียว"
"โลกร้อนเฉพาะที่แม่น้ำเซโดน แม่น้ำอื่นไม่ร้อน ปลาเลยไม่ตาย"
"ปลาอยู่ในน้ำลึก น้ำไหล ไม่ตายเพราะแดดแค่นี้หรอก แม่น้ำทั้งสายนะ ไม่ใช่หนองควายนอน"
"เขาลงพื้นที่เก็บข้อมูล ก็ปิ้งปลาให้เขากินด้วย หรือเอาไปฝากพี่ ฝากน้องเขาด้วย เพราะปลาไม่มีสารเคมี"