ผู้นำญี่ปุ่นเยือนเวียดนามกระชับสัมพันธ์ทวิภาคี มุ่งเน้นความร่วมมือด้านพลังงาน-แร่ธาตุ

รอยเตอร์ - นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ให้คำมั่นวันนี้ (2) ว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเวียดนาม โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญเป็นลำดับต้น ในระหว่างการประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีเล มีง ฮุง ของเวียดนาม
คำมั่นดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่การลงทุนใหม่ของญี่ปุ่นในเวียดนามลดลงประมาณ 75% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เหลือ 233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสแรกของปี แม้ว่าการค้าทวิภาคีจะเพิ่มขึ้น 12.3% เป็น 13,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามข้อมูลของรัฐบาลและศุลกากรเวียดนาม
ผู้นำทั้งสองได้หารือถึงแนวทางในการกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมที่สถาปนาขึ้นในปี 2566 โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านพลังงาน แร่ธาตุสำคัญ ปัญญาประดิษฐ์ เซมิคอนดักเตอร์ และอวกาศ
“ทั้งสองฝ่ายระบุว่าความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นพื้นที่สำคัญลำดับต้นสำหรับความร่วมมือทวิภาคี” ทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมหารือ
“ในส่วนของแร่ธาตุสำคัญ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการจัดหาที่มั่นคงและเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทาน” ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวเสริม
เวียดนามและญี่ปุ่นได้ลงนามในข้อตกลง 6 ฉบับ ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ การเกษตร เทคโนโลยี การแปลงเป็นดิจิทัล และความร่วมมือด้านอวกาศ
ญี่ปุ่นยังคงเป็นหนึ่งในนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยมีบริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่นหลายแห่งดำเนินงานโรงงานผลิตขนาดใหญ่ในประเทศ
เวียดนามกำลังแสวงหาการสนับสนุนจากญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในด้านการจัดหาน้ำมัน เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและขัดขวางห่วงโซ่อุปทาน
ภายใต้โครงการ Power Asia Initiative มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของประเทศในเอเชีย ญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาน้ำมันดิบสำหรับโรงกลั่นและโรงงานปิโตรเคมีหงิเซิน ของเวียดนาม
นอกจากนี้ นายกฯ ญี่ปุ่นยังมีกำหนดพบหารือกับเลขาธิการพรรคและประธานาธิบดีโต เลิม และกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี นับตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างของญี่ปุ่น
เวียดนามสนับสนุนโครงการริเริ่มระดับภูมิภาคของญี่ปุ่น รวมถึงวิสัยทัศน์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ และมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมืภาคและนอกเหนือจากนั้น นายกฯเวียดนามระบุ.