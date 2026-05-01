สิทธิมนุษยชน UN กังวลกรณีศาลกัมพูชาปฏิเสธคำอุทธรณ์ผู้นำฝ่ายค้าน ร้องปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไข

เอเอฟพี - นายใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระบุในวันศุกร์ (1) ว่าเขารู้สึกกังวลอย่างยิ่งต่อการที่ศาลกัมพูชาปฏิเสธคำอุทธรณ์ของแกม โสกา ผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกคุมขัง ซึ่งเขาถูกตัดสินจำคุกเกือบ 30 ปี จากข้อหากบฎ
นักการเมืองวัย 72 ปีผู้นี้ถูกตัดสินว่ามีความพยายามฐานพยายามโค่นล้มรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ที่ครองอำนาจมายาวนาน และเป็นบิดาของผู้นำคนปัจจุบัน และยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการเมืองของประเทศ
แกม โสกา ถูกตัดสินจำคุก 27 ปี จากข้อหากบฎในปี 2566 แต่ถูกสั่งให้รับโทษด้วยการกักบริเวณในบ้านในกรุงพนมเปญ
โวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการยืนยันคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อวันพฤหัสฯ
แกม โสกา ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ที่ถูกยุบพรรคไปแล้ว ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ถูกจับกุมในปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับถ้อยแถลงที่เขาพูดในออสเตรเลีย 4 ปีก่อนหน้า
กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหาทางการกัมพูชามานานแล้วว่าใช้คดีความทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปิดปากฝ่ายตรงข้ามและผู้เห็นต่างทางการเมือง
โวลเกอร์ เติร์ก ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้าน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียอีก 33 คน ในคดีแยกต่างหากเมื่อวันพุธ
สำนักงานของโวลเกอร์ เติร์ก ระบุว่า ศาลชั้นต้นพนมเปญได้ตัดสินลงโทษจำคุกตั้งแต่ 18 เดือนโดยรอลงอาญา ถึง 2 ปี ในข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายทางสังคมจากความคิดเห็นสาธารณะที่พวกเขาแสดงออกในปี 2567 เกี่ยวกับโครงการเขตสามเหลี่ยมพัฒนา กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม
“คำพิพากษาและโทษเหล่านี้ขัดแย้งกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างชัดเจน และเสี่ยงที่จะยิ่งทำให้ผลกระทบที่น่าหวาดกลัวอยู่แล้วจากกฎหมายอาญาที่กว้างและคลุมเครือ รวมถึงการบังคับใช้โดยพลการต่อภาคประชาสังคม นักข่าว และประชาชนในกัมพูชา ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก” เจเรมี ลอว์เรนซ์ โฆษกของ OHCHR กล่าว
“แกม โสกา และบุคคลอีก 33 คน ต่างใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพวกเขา การพิจารณาคดีของพวกเขายังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมและสิทธิในการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม” ลอว์เรนซ์ กล่าวแถลงข่าวในเจนีวา
โวลเกอร์ เติร์ก เรียกร้องให้กัมพูชารับประกันว่าการวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงออกที่ชอบด้วยกฎหมายได้รับความคุ้มครองแทนที่จะถูกทำให้เป็นความผิดทางอาญา เพื่อปกป้องพื้นที่ทางสังคม เพื่อรับประกันความเป็นอิสระของศาล และเพื่อรับประกันการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม
“ทางการควรยกเลิกคำพิพากษาและโทษล่าสุดเหล่านี้โดยทันที และปล่อยตัวแกม โสกา และบุคคลอื่นๆ ที่ถูกควบคุมตัวโดยพลการเนื่องจากการใช้สิทธิของตนอย่างไม่มีเงื่อนไข” ลอว์เรนซ์ กล่าว
โฆษก OHCHR ระบุว่าหน่วยงานได้แสดงความกังวลดังกล่าวต่อทางการกัมพูชามาโดยตลอดเกี่ยวกับการปราบปรามทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเสรีภาพในการพูด การแสดงออก การรวมกลุ่ม และการชุมนุม.