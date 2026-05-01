สำนักพระราชวังกัมพูชาแจ้งกษัตริย์สีหมุนีเสด็จออกจากโรงพยาบาล พระอาการดีขึ้น

MGR Online - สำนักพระราชวังกัมพูชาออกแถลงการณ์ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงฟื้นพระพลานามัยอย่างต่อเนื่องหลังจากทรงเข้ารับการรักษาอาการประชวรเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
แถลงการณ์ระบุว่าพระองค์ทรงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยคณะแพทย์ประเมินว่าพระอาการของพระองค์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ คณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระองค์ในการให้เสด็จออกจากโรงพยาบาลในวันที่ 1 พ.ค. และหลังจากที่พระองค์เสด็จออกจากโรงพยาบาลแล้ว พระองค์จะทรงพักฟื้นต่อที่พระตำหนักในกรุงปักกิ่ง และเสด็จกลับมายังโรงพยาบาลตามความจำเป็น เพื่อตรวจติดตามพระอาการและรับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี และพระมหาวีรกษัตริย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา ทรงแสดงความขอบพระทัยอย่างจริงใจต่อพระสังฆราช พระสงฆ์ ผู้นำประเทศ ข้าราชการ และประชาชนชาวกัมพูชา สำหรับคำอธิษฐานและการถวายพระพรในช่วงที่พระองค์ทรงรักษาพระวรกาย
แถลงการณ์ระบุว่าการสนับสนุนเหล่านี้มีส่วนช่วยให้พระองค์ทรงฟื้นพระวรกายและเสด็จกลับประเทศได้อย่างปลอดภัยด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรง.