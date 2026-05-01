“ฮุน มาเนต” เผยรัฐบาลกำลังศึกษาสร้างคลังน้ำมันท่าเรือเพื่อจัดเก็บพลังงานในอนาคต

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา กล่าวว่ารัฐบาลกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคลังน้ำมันท่าเรือสำหรับเก็บน้ำมันและก๊าซ โดยอ้างถึงความกังวลด้านพลังงานทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
ในการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวาระครบครอบ 140 ปี วันแรงงานสากล และครบรอบ 30 ปี ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นแก่ท่าเรือสีหนุวิลล์ ฮุน มาเนต กล่าวว่า การหยุดชะงักของอุปทานพลังงานทั่วโลกได้กระตุ้นให้รัฐบาลพิจารณาการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดเก็บภายในประเทศ
“เรากำลังศึกษาท่าเรือสำหรับจัดเก็บน้ำมัน สงครามอิหร่านได้สร้างวิกฤตพลังงาน และนี่ทำให้เราคิดถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บน้ำมันและก๊าซ” ฮุน มาเนต กล่าว
ผู้นำกัมพูชากล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวสามารถสนับสนุนการพัฒนาพลังงานภายในประเทศในอนาคตได้ หากกัมพูชาค้นพบและผลิตทรัพยากรน้ำมันและก๊าซของตนเอง
“ในอนาคตหากมีการพัฒนาแหล่งน้ำมันในประเทศ เราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้” ฮุน มาเนต กล่าว พร้อมเสริมว่ารัฐบาลกำลังประเมินว่าท่าเรือต่างๆ สามารถกำหนดให้ทำหน้าที่ต่างกันได้อย่างไร
ฮุน มาเนต ยังกล่าวอีกว่าท่าเรือของกัมพูชาควรส่งเสริมซึ่งกันและกันมากกว่าแข่งขันกัน โดยระบุว่าชายฝั่งของประเทศมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร
“ท่าเรือไม่ควรแข่งขันกันเอง ท่าเรือควรสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน” ผู้นำกัมพูชา กล่าว.