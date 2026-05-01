ทีมทนายความเตรียมเข้าพบหารือกับอองซานซูจีสุดสัปดาห์นี้

รอยเตอร์ - ทีมทนายความของอองซานซูจีวางแผนที่จะเข้าพบเธอสุดสัปดาห์นี้ หลังจากเธอถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านพักในเมืองหลวงโดยรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ ตัวแทนคนหนึ่งกล่าววันนี้ (1)
อองซานซูจี ผู้ชนะรางวัลโนเบล ถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของเธอในการรัฐประหารในเดือนก.พ. 2564 การรัฐประหารได้จุดชนวนสงครามกลางเมืองที่รุนแรง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ และที่อยู่ของเธอก็ยังคงไม่ชัดเจน
“อองซานซูจียังคงอยู่ในกรุงเนปีดอ” สมาชิกคนหนึ่งของทีมกฎหมายของซูจีกล่าวกับรอยเตอร์ และยืนยันว่าซูจีถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านพักคืนวานนี้ (30)
เมื่อวันพฤหัสฯ (30) สื่อของรัฐรายงานว่าซูจีจะถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้านพัก แต่ไม่ได้ระบุว่าที่ใด และสื่อของรัฐยังได้เผยแพร่ภาพถ่ายของซูจีที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบ 2 คน ที่ถือเป็นภาพถ่ายแรกของซูจีที่เปิดเผยต่อสาธารณะในรอบหลายปี
ทีมทนายความของซูจีวางแผนที่จะเข้าพบหญิงชราวัย 80 ปีในวันอาทิตย์ (3) เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอและนำสิ่งของจำเป็นไปให้
“สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว ผมคิดว่ามันจะไม่ใช่แค่การเยี่ยมในเรือนจำตามปกติอีกต่อไป แต่จะเป็นการประชุมที่ทีมทนายความจะไปหารือเรื่องต่างๆ กับเธอ” ตัวแทนทางกฎหมาย กล่าว
หลังจากการพิจารณาคดีที่ยืดเยื้อยาวนานหลังจากการรัฐประหาร ซูจีถูกตัดสินจำคุก 33 ปี หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาต่างๆ ตั้งแต่การทุจริต การยุยงปลุกปั่น การโกงเลือกตั้ง ไปจนถึงการละเมิดกฎระเบียบการรักษาความลับของรัฐ ซึ่งพันธมิตรของเธอยืนยันว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้มีแรงจูงใจทางการเมืองและมีเป้าหมายเพื่อกีดกันเธอ
โทษจำคุกของซูจีถูกลดลงเหลือ 27 ปี และลดลงอีก 1 ใน 6 ส่วนจากการนิรโทษกรรมในวันปีใหม่พม่าเมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ วิน มี้น อดีตประธานาธิบดี พันธมิตรและจำเลยร่วมของเธอได้รับการปล่อยตัว
เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา โทษจำคุกของเธอถูกลดลงอีก 1 ใน 6 ส่วน จากการนิรโทษกรรมให้นักโทษในเรือนจำของพม่า ก่อนที่จะมีการประกาศย้ายซูจีไปกักบริเวณในบ้าน
มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารที่ขึ้นเป็นประธานาธิบดีของพม่า ที่เป็นผู้นำการรัฐประหาร เผชิญกับแรงกดดันจากนานาชาติอย่างต่อเนื่องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองนับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุด รวมถึงจากอาเซียน ซึ่งเขาพยายามที่จะกลับมามีส่วนร่วมกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากอาเซียนห้ามพม่าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เป็นผลจากการรัฐประหาร
ซูจี ถูกกักบริเวณในบ้านเป็นเวลาทั้งหมด 15 ปี ภายใต้รัฐบาลทหารชุดก่อน ที่บ้านพักของครอบครัวริมทะเลสาบอินยาในย่างกุ้ง สถานที่ที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงอย่างมากจากการกล่าวสุนทรพจน์ต่อฝูงชนผู้สนับสนุนเหนือประตูเหล็กของบ้านหลังดังกล่าว.