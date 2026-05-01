เผยภาพแรก "อองซาน ซูจี" ในรอบ 5 ปี หลังถูกย้ายไปคุมขังในบ้าน

MGR Online - สื่อเมียนมาเผยแพร่ภาพของ"อองซาน ซูจี" เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 5 ปี เมื่อเธอถูกย้ายสถานที่จำคุกจากเรือนจำเนปิดอว์ ไปคุมขังในบ้าน
วานนี้ (30 เม.ย. 69) สื่อหลายสำนักในเมียนมาได้เผยแพร่ภาพ ดอ อองซาน ซูจี อดีตผู้นำพรรค NLD และที่ปรึกษาแห่งรัฐ ซึ่งสวมเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายสีขาว กำลังคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่ 2 นาย ที่เป็นตำรวจและทหารในกองทัพพม่า ที่นั่งอยู่ด้านหน้าของเธอ
ภาพนี้ ถูกเผยแพร่ประกอบข่าวการประกาศลดโทษจำคุกของเธอลงมาอีก 1 ใน 6 ส่วน เนื่องในโอกาสวันเพ็ญเดือนกะโส่ง หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 ศักราชพม่า 1388 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2569 ตามคำสั่งของ อู มินอ่องหล่าย ประธานาธิบดี ซึ่งเป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้กับนักโทษที่กำลังถูกคุมขังอยู่ทั่วประเทศ
ตามข่าวระบุว่า โทษจำคุกที่เหลืออยู่ของ ดอ อองซาน ซูจี อีกประมาณ 18 ปี คือการถูกควบคุมตัวอยู่ในบ้านที่ถูกกำหนดไว้แห่งหนึ่ง โดยขณะนี้ ดอ อองซาน ซูจี ได้ถูกย้ายออกจากเรือนจำในกรุงเนปิดอว์ ไปยังบ้านหลังนั้นเรียบร้อยแล้ว
ภาพของ ดอ อองซาน ซูจี ที่ปรากฏในสื่อของเมียนมาเมื่อวานนี้ เป็นภาพของเธอที่ถูกเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะครั้งแรกในรอบเกือบ 5 ปี
ดอ อองซาน ซูจี ถูกควบคุมตัวหลังการรัฐประหารของกองทัพพม่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้น มีการเผยแพร่ภาพของเธอให้สาธารณะได้เห็นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เมื่อเธอเดินทางไปให้การที่ศาลกรุงเนปิดอว์ พร้อมกับ อดีตประธานาธิบดี อู วินมิ่น และ ดร.เมียวอ่อง อดีตนายกเทศมนตรี กรุงเนปิดอว์
จากนั้นก็ไม่ปรากฏภาพของเธอให้สาธารณะได้เห็นอีก กระทั่งเมื่อวานนี้