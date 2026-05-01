xs
xsm
sm
md
lg

เผยภาพแรก "อองซาน ซูจี" ในรอบ 5 ปี หลังถูกย้ายไปคุมขังในบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR Online - สื่อเมียนมาเผยแพร่ภาพของ"อองซาน ซูจี" เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 5 ปี เมื่อเธอถูกย้ายสถานที่จำคุกจากเรือนจำเนปิดอว์ ไปคุมขังในบ้าน

วานนี้ (30 เม.ย. 69) สื่อหลายสำนักในเมียนมาได้เผยแพร่ภาพ ดอ อองซาน ซูจี อดีตผู้นำพรรค NLD และที่ปรึกษาแห่งรัฐ ซึ่งสวมเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายสีขาว กำลังคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่ 2 นาย ที่เป็นตำรวจและทหารในกองทัพพม่า ที่นั่งอยู่ด้านหน้าของเธอ

ภาพนี้ ถูกเผยแพร่ประกอบข่าวการประกาศลดโทษจำคุกของเธอลงมาอีก 1 ใน 6 ส่วน เนื่องในโอกาสวันเพ็ญเดือนกะโส่ง หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 ศักราชพม่า 1388 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2569 ตามคำสั่งของ อู มินอ่องหล่าย ประธานาธิบดี ซึ่งเป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้กับนักโทษที่กำลังถูกคุมขังอยู่ทั่วประเทศ

ตามข่าวระบุว่า โทษจำคุกที่เหลืออยู่ของ ดอ อองซาน ซูจี อีกประมาณ 18 ปี คือการถูกควบคุมตัวอยู่ในบ้านที่ถูกกำหนดไว้แห่งหนึ่ง โดยขณะนี้ ดอ อองซาน ซูจี ได้ถูกย้ายออกจากเรือนจำในกรุงเนปิดอว์ ไปยังบ้านหลังนั้นเรียบร้อยแล้ว

ภาพของ ดอ อองซาน ซูจี ที่ปรากฏในสื่อของเมียนมาเมื่อวานนี้ เป็นภาพของเธอที่ถูกเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะครั้งแรกในรอบเกือบ 5 ปี

ดอ อองซาน ซูจี ถูกควบคุมตัวหลังการรัฐประหารของกองทัพพม่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้น มีการเผยแพร่ภาพของเธอให้สาธารณะได้เห็นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เมื่อเธอเดินทางไปให้การที่ศาลกรุงเนปิดอว์ พร้อมกับ อดีตประธานาธิบดี อู วินมิ่น และ ดร.เมียวอ่อง อดีตนายกเทศมนตรี กรุงเนปิดอว์

จากนั้นก็ไม่ปรากฏภาพของเธอให้สาธารณะได้เห็นอีก กระทั่งเมื่อวานนี้

(แฟ้มภาพ) หลังการรัฐประหาร มีการเผยแพร่ภาพของ ดอ อองซาน ซูจี ออกมาเมื่อครั้งที่เธอเดินทางไปให้การต่อศาลเนปิดอว์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จากนั้นก็ไม่ปรากฏภาพจริงของเธอออกมาอีกเลย

