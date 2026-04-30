กัมพูชาเนรเทศชาวไทยกว่า 600 คนเกี่ยวข้องศูนย์หลอกลวงออนไลน์

เอเอฟพี - รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาระบุว่ากัมพูชาได้เนรเทศชาวไทยกว่า 600 คน ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ ความเคลื่อนไหวที่เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอุตสาหกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ขยายตัวอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของแก๊งอาชญากรที่ใช้การหลอกลวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยบรรดาสแกมเมอร์ ที่บางคนเต็มใจเข้าร่วม และบางคนถูกค้ามนุษย์ หลอกลวงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
อุตสาหกรรมฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ดำเนินการจากโรงแรม กาสิโน และสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั่วภูมิภาค ได้เติบโตจนถึงระดับ “อุตสาหกรรม” โดยประมาณการรายได้ต่อปีสูงถึง 64,000 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
เนธ เพียกตรา รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาเปิดเผยกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า มีชาวไทย 635 คน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ผิดกฎหมายและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ถูกส่งตัวกลับประเทศไทยผ่านด่านชายแดนในวันพฤหัสฯ (30)
เขากล่าวว่ายังมีผู้ต้องสงสัยอีก 30 คนอยู่ระหว่างการดำเนินการของทางการกัมพูชาจากข้อหาอาชญากรรม
ผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ได้กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในกัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้อง แต่รัฐบาลปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
ทางการกัมพูชาระบุว่าพวกเขาได้ควบคุมตัวและส่งตัวชาวต่างชาติมากกว่า 13,000 คนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์กลับประเทศตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว
และรัฐบาลได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า ตั้งแต่เดือนม.ค. ถึงเดือนเม.ย. มีผู้คนมากกว่า 240,000 คน รวมถึงชาวจีน อินโดนีเซีย อินเดีย และอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงได้เดินทางออกจากกัมพูชาโดยสมัครใจ
เนธ เพียกตรา กล่าวว่าตำรวจได้ตรวจค้นอาคารคอนโดมิเนียมในเมืองปอยเปต บริเวณชายแดนติดกับไทยเมื่อวันเสาร์
รัฐมนตรีกล่าวว่าสถานที่ดังกล่าวต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งดำเนินธุรกิจออนไลน์ผิดกฎหมาย การพนันออนไลน์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ยังตรวจพบโทรศัพท์มือถือเกือบ 4,700 เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์มากกว่า 400 เครื่องภายในอาคาร
“การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังพบเว็บไซต์การพนันออนไลน์จำนวนมากที่มุ่งเป้าไปยังลูกค้าในไทย” เนธ เพียกตรา กล่าว
การบุกตรวจค้นครั้งนี้เกิดขึ้น 2 วันหลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรกับก๊ก อาน สมาชิกวุฒิสภาและนักธุรกิจชาวกัมพูชา ที่วอชิงตันกล่าวหาว่าควบคุมศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาและปกป้องเครือข่ายอาชญากรรมที่หลอกลวงชาวอเมริกันไปหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวหาว่าบริษัท Crown Resorts ของก๊ก อาน เป็นเจ้าของกาสิโน และอาคารอื่นๆ รวมถึงในปอยเปต ที่ถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ที่องค์กรอาชญากรรมดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและการหลอกลวงอื่นๆ
ทางการกัมพูชาได้บุกเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยในปอยเปตในวันพุธ และจับกุมชาวต่างชาติได้จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ตามการระบุของตำรวจ.