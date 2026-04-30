ชาติตะวันตกผิดหวัง ศาลกัมพูชาปฏิเสธคำอุทธรณ์ ยืนโทษคุก 27 ปี อดีตหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน

รอยเตอร์ - ศาลอุทธรณ์กัมพูชายืนยันคำพิพากษาจำคุก 27 ปี ของแกม โสกา อดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านในข้อหากบฎ ทนายความของเขากล่าว ที่ถือเป็นอีกหนึ่งความพ่ายแพ้ของฝ่ายค้านที่ถูกทำลายจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องของพรรคที่ปกครองประเทศ
แกม โสกา อายุ 72 ปี ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกู้ชาติกัมพูชา ที่ถูกยุบพรรคไปแล้ว ถูกคุมขังในบ้านตั้งแต่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกบฎในเดือนมี.ค. 2566 เขาถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้มฮุนเซน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ศาลยืนยันคำพิพากษาดังกล่าวและห้ามแกม โสกา ออกจากกัมพูชาเป็นเวลา 5 ปี หลังจากพ้นโทษ ทนายความของเขาระบุ
“เรารู้สึกเสียใจต่อคำตัดสินนี้ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ รัฐบาลที่ปกครองโดยพรรคประชาชนกัมพูชาควรแสวงหาการปรองดองแห่งชาติ และการตัดสินใจในวันนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง” เพ็ง เฮง กล่าวกับผู้สื่อข่าว
คดีของแกม โสกา เป็นหนึ่งในคดีดังที่สุดในการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามของพรรคประชาชนกัมพูชาที่ปกครองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มานานกว่า 4 ทศวรรษ สหรัฐฯ กล่าวในขณะนั้นว่าการตัดสินลงโทษแกม โสกา เป็นไปตามทฤษฎีสมคบคิดที่ถูกสร้างขึ้น
แกม โสกา เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของฝ่ายค้านเพียงไม่กี่คนที่ยังคงอยู่ในกัมพูชา โดยหลายคนได้หลบหนีเพื่อเลี่ยงการจับกุมหลังจากการตัดสินของศาลฎีกาในปี 2560 ที่สั่งแบนพรรคกู้ชาติกัมพูชา ที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งที่คาดว่าพรรคกู้ชาติกัมพูชาจะเป็นความท้าทายอย่างจริงจังต่อพรรครัฐบาล
นับตั้งแต่นั้นมา กัมพูชาได้จัดการพิจารณาคดีหมู่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของฝ่ายค้านมากกว่า 100 คน โดยหลายคนถูกจำคุกโดยไม่ปรากฎตัวในข้อหากบฎและยุยงปลุกปั่น ทำให้เกิดการประณามจากนักเคลื่อนไหวและประเทศตะวันตก
ความพยายามทั้งหมดของกลุ่มฝ่ายค้านที่เหลืออยู่ในการรวมตัวกันใหม่ถูกบดขยี้ ที่ทำให้การเลือกตั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาแทบจะเป็นการแข่งขันของพรรคเดียว โดยพรรคประชาชนกัมพูชาครองที่นั่งในสภาเกือบทั้งหมด
รัฐบาลกัมพูชาในปัจจุบันภายใต้การนำของฮุน มาเนต ลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ยังคงมีอิทธิพล ที่จบการศึกษาจากสหรัฐฯ และอังกฤษ ปฏิเสธว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ฝ่ายตรงข้าม และกล่าวว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดนั้นเป็นผู้ละเมิดกฎหมาย
นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวกัมพูชาที่มีชื่อเสียงหลายคนลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง สม รังสี ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกู้ชาติกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 2559 และมู สุจัว ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ
สถานทูตตะวันตกหลายแห่งในกัมพูชาได้แสดงความผิดหวังกับผลการตัดสินในวันนี้ โดยอังกฤษเรียกร้องการปล่อยตัว แกม โสกา โดยระบุว่าเพื่อช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตยในกัมพูชา
ส่วนเอกอัครราชทูตเยอรมนีกล่าวในแอปพลิเคชั่นเอ็กซ์ว่า คำตัดสินไม่ได้คลายความกังวลที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ขณะที่เอกอัครราชทูตของออสเตรเลียกล่าวถึงคำตัดสินของศาลบนแอปพลิเคชั่นเอ็กซ์ว่าน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง และระบุว่า “เราขอเรียกร้องให้กัมพูชาดำเนินการเพื่อขยายพื้นที่ทางพลเมืองและสร้างเงื่อนไขสำหรับการเลือกตั้งที่เป็นการแข่งขันอย่างแท้จริง”.