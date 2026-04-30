พม่าประกาศลดโทษให้อองซานซูจีเป็นครั้งที่ 2 เหลือจำคุกอีก 18 ปีเศษ

รอยเตอร์ - สมาชิกของทีมกฎหมายของอองซานซูจี อดีตผู้นำพม่าที่ถูกควบคุมตัวอยู่ เปิดเผยวันนี้ (30) ว่าซูจีได้รับการลดโทษลงอีก 1 ใน 6 ส่วน ที่เป็นส่วนหนึ่งของการนิรโทษกรรม ที่นับเป็นการลดโทษครั้งที่ 2 ในรอบ 2 สัปดาห์
ผู้ชนะรางวัลโนเบลที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่ถูกโค่มล้มโดยกองทัพจากการรัฐประหารในปี 2564 จะเหลือโทษจำคุกอีกราว 18 ปีเศษ สมาชิกของทีมกฎหมายระบุ
หลังจากผ่านการพิจารณาคดีมาอย่างยาวนาน อองซานซูจี วัย 80 ปี ถูกตัดสินจำคุก 33 ปี หลังถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาต่างๆ ตั้งแต่การทุจริตคอร์รัปชั่น การยุยงปลุกปั่น การโกงการเลือกตั้ง จนถึงการละเมิดกฎระเบียบการรักษาความลับของรัฐ ซึ่งพันธมิตรของเธอยืนยันว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้มีแรงจูงใจทางการเมืองและมุ่งเป้ากีดกันเธอจากการเมือง
โทษจำคุกต่อมาลดลงเหลือ 27 ปี และลดลง 1 ใน 6 จากการนิรโทษกรรมเนื่องในวันปีใหม่พม่าเมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ทำให้วิน มี้น อดีตประธานาธิบดี พันธมิตร และจำเลยร่วมของเธอได้รับการปล่อยตัว
การลดโทษครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากสื่อขอรัฐประกาศว่านักโทษทุกคนจะได้รับการลดโทษ
ขณะนี้ยังไม่ทราบที่อยู่ของซูจีและเธอไม่ได้ปรากฎตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่การพิจารณาคดี
ทางการพม่ายังคงควบคุมตัวเธอไว้ในสถานที่ที่ไม่เปิดเผย และรัฐบาลยังไม่อนุญาตให้ทีมทนายความหรือครอบครัวของเธอเข้าพบแบบตัวต่อตัว
โฆษกของรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพไม่ได้ตอบกลับการติดต่อขอความคิดเห็นในทันที
มิน อ่อง หล่าย ประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่า ผู้โค่นล้มอองซานซุจีในการรัฐประหาร เผชิญกับแรงกดดันจากนานาชาติอย่างต่อเนื่องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุด รวมถึงจากอาเซียน ที่เขากำลังพยายามกลับเข้าไปมีส่วนร่วมหลังจากถูกกีดกันจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มิน อ่อง หล่าย กล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยว่าซูจีได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและรัฐบาลของเขากำลังพิจารณาสิ่งดีๆ ให้โดยที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด.