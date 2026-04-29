สถิตินักท่องเที่ยวบุนปีใหม่หลวงพระบาง จีน-เวียดนาม เพิ่มกว่า 100% ส่วนไทยลดลง 75%

MGR Online - หลวงพระบางสรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วงบุนปีใหม่ 2569 ลดลงจากปีที่แล้วถึง 46% "เพื่อนบ้าน"จากไทยไปเที่ยวน้อยลง 75% สวนทางกับ"เพื่อนมิตร"จีน-เวียดนาม เพิ่มขึ้นกว่า 100% รายรับช่วง 10 วัน น้อยกว่าปีที่แล้ว 43 ล้านดอลลาร์
แขนงพัฒนาการท่องเที่ยว แผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง ได้รายงานข้อมูลภาพรวมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเฉลิมฉลองบุนปีใหม่ลาว หรือเทศกาลสงกรานต์ในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ช่วง 10 วัน หรือระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2568
โดยช่วงเวลาดังกล่าว จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวหลวงพระบางมีทั้งสิ้น 68,126 คน ลดลงถึง 46% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันเมื่อปี 2568 ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวหลวงพระบางถึง 126,846 คน
ในนี้ แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากในประเทศ 40,875 คน ลดลง 48% จากปี 2568 และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 27,251 คน ลดลง 42%
แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวหลวงพระบางจะลดลง แต่นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนมิตรของลาวอย่างจีนและเวียดนาม กลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ ส่วนนักท่องเที่ยวจากไทยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน มีจำนวนลดลงมาก
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่มาเที่ยวเทศกาลบุนปีใหม่ลาวที่หลวงพระบาง เมื่อแยกเป็นรายประเทศเรียงลำดับตามจำนวนคนแล้ว มีดังนี้
- จีน 2,102 คน เพิ่มขึ้น 105%
- ไทย 1,207 คน ลดลง 75%
- เวียดนาม 1,025 คน เพิ่มขึ้น 142%
- เยอรมนี 624 คน ลดลง 31%
- อเมริกา 331 คน
- เกาหลีใต้ 302 คน
- ฝรั่งเศส 300 คน
- อังกฤษ 281 คน
- ญี่ปุ่น 198 คน
- แคนาดา 127 คน
การใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในหลวงพระบางช่วงเทศกาลบุนปีใหม่ ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศใช้จ่ายคนละ 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน พักค้างในหลวงพระบางโดยเฉลี่ย 5 คืน ส่วนนักท่องเที่ยวจากในประเทศใช้จ่ายคนละ 109 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน พักค้างในหลวงพระบางโดยเฉลี่ย 3 คืน
เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงถึงเกือบครึ่ง ทำให้รายรับของเมืองหลวงพระบางในช่วง 10 วัน ของเทศกาลบุนปีใหม่ลาว 2569 ลดลงถึง 43,265,535 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยบุนปีใหม่ลาวปี 2569 เมืองหลวงพระบางมีรายรับทั้งสิ้น 54.2 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ปี 2568 เมืองหลวงพระบางมีรายรับรวม 97.5 ล้านดอลลาร์