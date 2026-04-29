กัมพูชาอ้างทหารไทยเปิดฉากยิง 5 ครั้ง ระหว่างคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างชาติลงพื้นที่ด่านโอร์เสม็ด

MGR Onliine - กระทรวงกลาโหมของกัมพูชากล่าวว่ากองกำลังทหารของไทยได้เปิดฉากยิง 5 ครั้ง ระหว่างการลงพื้นที่สังเกตการณ์ชายแดนของคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างชาติในวันพุธ (29) โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่
พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาระบุในคำแถลงว่ากัมพูชาได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางประจำปีครั้งที่ 2 ของปี 2569 ของคณะผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงพนมเปญ เพื่อสังเกตสถานการณ์ที่บริเวณด่านชายแดนโอร์เสม็ด จ.อุดรมีชัย หลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้
คำแถลงระบุว่า การเดินทางลงพื้นที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 10.20 น. และทางการกัมพูชากล่าวว่าได้แจ้งให้ไทยทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC)
คำแถลงระบุว่า ขณะที่คณะผู้แทนกำลังตรวจสอบพื้นที่ กองกำลังไทยได้ยิงอาวุธ 5 ครั้ง ระหว่างเวลา 10.35 น. ถึง 11.09 น. รวมทั้งหมด 9 นัด โดยใช้เครื่องยิงระเบิด M79 และปืนไรเฟิล M16
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเสียใจ และกองกำลังกัมพูชายังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
กระทรวงฯ ย้ำว่าการยิงปืนดังกล่าวขัดต่อเจตนารมณ์ของการหยุดยิงและข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่ทั้งสองประเทศได้บรรลุไว้เพื่อลดความตึงเครียดและส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และความสงบสุขตามแนวชายแดน
กระทรวงฯ กล่าวเพิ่มว่า กัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ และเน้นย้ำว่าสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านนั้นต้องการความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงและการเคารพอย่างเต็มที่ต่อกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรอาเซียน และข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่
กัมพูชายังยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามคำแถลงร่วมของการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ที่ลงนามเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 ข้อตกลงสันติภาพร่วมระหว่างกัมพูชาและไทย เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงกลาโหมยังระบุอีกว่า กัมพูชายังคงแสวงหาทางออกที่สันติ เป็นธรรม และยั่งยืน ตามกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ.