กัมพูชาย้ำจุดยืนประเด็นพรมแดนระหว่างประเทศ ลั่นไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยกำลัง

MGR Online - กัมพูชาได้ย้ำจุดยืนที่แน่วแน่ในการยอมรับพรมแดนระหว่างประเทศที่กำหนดไว้กับไทย โดยเน้นย้ำว่าจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ถูกบังคับใช้ด้วยการใช้กำลัง
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าพนมเปญยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องพรมแดนกัมพูชา-ไทย ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนอินโดจีน-สยาม
เขากล่าวว่ากัมพูชาเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงหลักการที่ว่าพรมแดนนั้นไม่อาจละเมิดได้ และยึดมั่นในสนธิสัญญา แผนที่ และบันทึกการกำหนดเขตแดนระหว่างฝรั่งเศสและสยามที่ทั้งสองประเทศยอมรับ
เพ็ญ โบนา กล่าวเสริมว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการทางการทูตอย่างแข็งขันผ่านคณะผู้แทนในต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เขาเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมล่าสุดของปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศ ที่เป็นตัวแทนของกัมพูชาในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ในบรูไน
ปรัก สุคน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติ รวมถึงการเคารพในอธิปไตย การงดเว้นการใช้กำลัง และการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ
เขายังแสดงความขอบคุณต่ออาเซียนและสหภาพยุโรปที่สนับสนุนการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย และความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ และระบุว่ารัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางการทูตที่มุ่งปกป้องบูรณภาพดินแดน
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้อำนวยความสะดวกให้คณะผู้ช่วยทูตทหารลงพื้นที่ในจ.โพธิสัตว์ ที่ทางการกัมพูชารายงานว่าทหารไทยยังคงประจำการอยู่และได้ติดตั้งลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์.