กัมพูชาได้ข่าวดีพบโลมาอิรวดีแม่น้ำโขงเกิดใหม่ตัวที่ 6 ของปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซินหัว - กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชาระบุว่าพบลูกโลมาอิรวดีแม่น้ำโขงเกิดใหม่เพิ่มอีก 1 ตัว ทำให้จำนวนลูกโลมาเกิดใหม่ในกัมพูชาปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 6 ตัว

ลูกโลมาที่อายุไม่ถึงสัปดาห์ตัวนี้ถูกพบเห็นเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมา บริเวณแอ่งน้ำลึกกัมปี ในจ.กระแจะ โดยทีมสื่อของกระทรวงเกษตรฯ และได้รับการยืนยันจากทีมวิจัยของกรมประมงและกองทุนสัตว์ป่าโลก

“ลูกโลมาตัวใหม่นี้มีสุขภาพแข็งแรงและว่ายน้ำอยู่กับฝูงโลมาโตเต็มวัย 6 ตัว นี่คือลูกโลมาตัวที่ 6 ที่เกิดในปี 2569” คำแถลงระบุ

“ด้วยการมาถึงของลูกโลมาตัวนี้ ทำให้จำนวนโลมาแม่น้ำโขงในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเป็น 118 ตัว” คำแถลงระบุเสริม

โลมาอิรวดีแม่น้ำโขงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)​ ตั้งแต่ปี 2547

ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำเหล่านี้อาศัยอยู่ตามแนวลำน้ำสายหลักของแม่น้ำโขงที่มีความยาว 120 กิโลเมตรในบริเวณจ.กระแจะ และจ.สตึงเตรง ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ กัมพูชา.




