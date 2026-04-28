“ก๊ก อาน” ให้สัมภาษณ์สื่อปฏิเสธเกี่ยวข้องศูนย์สแกมเมอร์หลังโดนสหรัฐฯ คว่ำบาตร

เอเอฟพี - วุฒิสมาชิกกัมพูชาที่ถูกวอชิงตันคว่ำบาตรกล่าวว่าเขาไม่ทราบเรื่องการหลอกลวง หลังสหรัฐฯ กล่าวหาว่าศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในประเทศของเขาฉ้อโกงชาวอเมริกันไปหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในคำแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ก๊ก อาน วุฒิสมาชิกกัมพูชาและพันธมิตรของเขาได้ดำเนินการจากกาสิโนและหมู่อาคารสำนักงานที่ถูกดัดแปลงเพื่อกิจกรรมฉ้อโกง ฟอกเงินของเหยื่อ และใช้เป็นฐานในการหลอกลวงพลเมืองสหรัฐฯ
นอกจากก๊ก อาน แล้ว ยังมีบุคคลและนิติบุคคลอีก 28 ราย ที่ถูกคว่ำบาตรจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
“ผู้ดำเนินการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในเครือข่ายนี้ได้ขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อชาวอเมริกัน โดยดำเนินการภายใต้การคุ้มครองของก๊ก อาน และเส้นสายทางการเมืองของเขา” กระทรวงการคลังระบุ โดยเรียกวุฒิสมาชิกผู้นี้ว่า “เจ้าพ่อศูนย์สแกม”
ก๊ก อาน เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ปกครองกัมพูชามายาวนาน และดำเนินธุรกิจชื่อ Crown Resorts ที่เป็นเจ้าของกาสิโนและอาคารต่างๆ ในกัมพูชา
เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RFI ภาคภาษาเขมรในวันอังคาร และปฏิเสธว่าบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรส่วนใหญ่เป็นของเขา และว่าบริษัทของเขาไม่ได้หลอกลวงชาวอเมริกัน
“ผมไม่รู้เรื่องการหลอกลวง ผมเป็นวุฒิสมาชิก” ก๊ก อาน กล่าว
เขายอมรับว่าเป็นเจ้าของกาสิโนคราวน์ แต่กล่าวว่าไม่มีกิจกรรมการหลอกลวงเกิดขึ้นที่นั่น
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุในคำแถลงอีกฉบับว่า ก๊ก อาน และหุ้นส่วนของเขาได้ดำเนินการและได้รับผลประโยชน์จากศูนย์หลอกลวงที่มักใช้เหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้กระทำสิ่งผิดกฎหมายภายใต้การข่มขู่ด้วยความรุนแรง
ก๊ก อาน มีชื่อในทะเบียนธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาว่าเป็นประธานบริษัท 7 แห่งที่ถูกคว่ำบาตร และเป็นอดีตประธานบริษัทอีก 1 แห่ง ที่ถูกคว่ำบาตรเช่นกัน
กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการหลอกลวงทางไซเบอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติขโมยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากเหยื่อทั่วโลก
ผู้สังเกตการณ์กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้อง แต่รัฐบาลปฏิเสธข้อกล่าวหานี้.