ลูกค้า Huione Pay โดนรวบ ถูกกล่าวหาเป็นแกนนำระดมคนประท้วง-ปิดถนนหน้าธนาคารแห่งชาติกัมพูชา

MGR Online - เจ้าหน้าที่กัมพูชาจับกุมลูกค้า Huione Pay สองรายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมประท้วงที่ลุกลามจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บวานนี้ หลังเรียกร้องเงินที่ถูกอายัดไว้ โดยหนึ่งในนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นแกนนำการชุมนุม
ตำรวจพนมเปญได้จับกุมลูกค้า Huione Pay ชาวกัมพูชา 2 ราย โดยกล่าวหาว่าพวกเขาระดมลูกค้าชาวจีนและชาวกัมพูชาให้ชุมนุมประท้วง ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเกี่ยวข้องกับการปิดถนนอย่างผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความไม่สงบ ที่นำไปสู่การปะทะกันอย่างรุนแรงหน้าธนาคารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.
ข้อมูลจากหน้าเพจเฟซบุ๊กของตำรวจกรุงพนมเปญในวันนี้ (28) ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันว่า สวน โสวันไท อายุ 40 ปี ผู้รับเหมาก่อสร้าง และวัธ มะกะรา อายุ 37 ปี คนงานก่อสร้างถูกจับกุมตัว ซึ่งหนึ่งในนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นแกนนำ
ตำรวจกล่าวว่าพวกเขาได้นำการชุมนุมของผู้ประท้วงชาวกัมพูชาและชาวจีนกว่า 100 คน ที่ได้ปิดกั้นถนนอย่างผิดกฎหมายและก่อความรุนแรงเกี่ยวกับปัญหาของธนาคาร Huione และ H Pay หน้าธนาคารแห่งชาติเมื่อวันที่ 27 เม.ย. เวลา 7.30 น.ในกรุงพนมเปญ
ชายทั้ง 2 คน ถูกจับกุมตัวหลังเหตุการณ์ดังกล่าว และกำลังถูกดำเนินคดีโดยตำรวจพนมเปญ ซึ่งก่อนหน้านี้ โสวันไทได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Kiripost ว่าเงินทุนทางธุรกิจของเขาจำนวน 70,000 ดอลลาร์ ถูกอายัดไว้ในกระเป๋าเงิน Huione Pay
ระหว่างการประท้วงเมื่อวานนี้ ลูกค้า Huione และ H Pay ชาวกัมพูชาและชาวจีนกว่า 100 คน ได้รวมตัวกันพร้อมกับชูป้ายและธงชาติจีนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าแทรกแซงเรื่องเงินที่ถูกอายัด การประท้วงลุกลามบานปลายกลายเป็นความไม่สงบหลังจากผู้ประท้วงปิดกั้นถนน ทำให้การจราจรติดขัด
มีผู้ประท้วงหลายคนได้รับบาดเจ็บเลือดออกระหว่างการปะทะ และมีอย่างน้อย 1 คน ที่ถูกระบุว่าเป็นโสวันไทถูกนำตัวออกไปจากพื้นที่ ขณะที่อีกหลายคนมีรายงานว่าถูกทุบตีด้วยกระบอง
รายงานระบุว่าการปะทะกันครั้งนี้ทำให้ชาวจีน 2 คน ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงหนึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงและหมดสติขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานข้อมูลข่าวสารของพนมเปญกล่าวว่าสถานการณ์บานปลายหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าแทรกแซงเพื่อขอให้เปิดถนน แต่ผู้ประท้วงปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามและแสดงพฤติกรรมที่นำไปสู่ความขัดแย้ง
การประท้วงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุมประท้วงหลายครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการชุมนุมหน้าสถานทูตจีนและธนาคารแห่งชาติกัมพูชา เนื่องจากลูกค้าของธนาคารยังคงเรียกร้องให้คืนเงินหลังจากที่ไม่สามารถถอนเงินได้
ความไม่สงบเกิดขึ้นหลังจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชาประกาศว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้เสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารแห่งชาติกล่าวว่าการเรียกร้องของลูกค้าธนาคาร Huione อยู่นอกเหนืออำนาจของตนหลังจากที่ใบอนุญาตของธนาคารถูกเพิกถอนและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี และได้แนะนำให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศาล.