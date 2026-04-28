กัมพูชาเซ็นสิงคโปร์แอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางอบอุ่นเป็นมิตร

MGR Online - สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์และการท่องเที่ยวกัมพูชาได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 9 เดือน มูลค่า 140,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อผลักดันการเติบโตของการท่องเที่ยวและขยายการเข้าถึงกัมพูชาในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIA) ได้ลงนามข้อตกลงใหม่กับการท่องเที่ยวกัมพูชา (CTB) เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ด้วยงบประมาณ 140,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับแคมเปญร่วมกันที่มุ่งเป้าไปยังตลาดต่างประเทศ
ข้อตกลงระยะเวลา 9 เดือน ที่ลงนามในวันอังคาร (28) จะเห็นทั้งสองฝ่ายร่วมลงทุนในโครงการด้านการตลาด ที่รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษาทำความรู้จักร่วมกันโดยมุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวและอินฟลูเอนเซอร์จากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ ความพยายามในระยะยาวจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการเข้าถึงกัมพูชาในตลาดต่างๆ เช่น อินเดีย ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุ
ข้อตกลงดังกล่าวลงนามโดย เรเชล ตัน รองประธานฝ่ายแบรนด์และการตลาดของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ และคิม มิเนีย ซีอีโอของการท่องเที่ยวกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาและเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสิงคโปร์เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
“จากข้อตกลงดังกล่าว สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์และการท่องเที่ยวกัมพูชาจะร่วมลงทุน 140,000 ดอลลาร์สหรัฐ พัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกัน ที่อาจรวมถึงการออกแคมเปญการตลาดร่วมกันและทริปเดินทางเพื่อทำความรู้จักสำหรับผู้นำทางความคิดจากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ นอกจากนี้ สายการบินและการท่องเที่ยวกัมพูชาจะร่วมกันส่งเสริมกัมพูชาในตลาดอื่นๆ เช่นอินเดียในระยะยาว” คำแถลงระบุ
เจ้าหน้าที่ของสายการบินระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างการท่องเที่ยวระหว่างกัมพูชา สิงคโปร์ และภูมิภาคโดยรวม
“จากทั้งแคมเปญและกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกัน เราจะนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายของกัมพูชา พร้อมทั้งมอบความสะดวกสบายในการเดินทางผ่านเครือข่ายทั่วโลกและประสบการณ์การเดินทางระดับโลกของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์” เจ้าหน้าที่สายการบินระบุ
ด้านเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวกัมพูชากล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพการท่องเที่ยวระยะยาวของกัมพูชา โดยเน้นย้ำถึงแหล่งมรดกที่หลากหลาย ศูนย์กลางความสร้างสรรค์ที่กำลังเติบโต และจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชายฝั่งของประเทศ
“ความร่วมมือนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ล้าสมัย โดยเน้นย้ำว่ากัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางที่อบอุ่น เป็นมิตร มีชีวิตชีวา สะท้อนถึงเอกลักษณ์ที่แท้จริงของประเทศในปัจจุบัน” เจ้าหน้าที่กัมพูชา กล่าว
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์กำลังขยายฐานการดำเนินการในกัมพูชา ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 โดยเริ่มในชื่อสายการบินซิลค์แอร์ (SilkAir) ปัจจุบันสายการบินให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงพนมเปญและสิงคโปร์ 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และให้บริการในเส้นทางเชื่อมต่อเมืองเสียมราฐกับสิงคโปร์ 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์.