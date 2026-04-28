พม่าขยายเส้นทางบินเชื่อม "ย่างกุ้ง-เจ้าก์ผิ่ว-ทวาย" เตรียมรับนักลงทุน"จีน-รัสเซีย"

MGR Online - MNA สายการบินแห่งชาติเมียนมา ขยายเส้นทางบินเชื่อมย่างกุ้ง เจ้าก์ผิ่ว ทวาย เตรียมรับการเข้ามาของนักลงทุนจากจีนกับรัสเซีย ในเมกะโปรเจค โรงไฟฟ้า ท่าเรือน้ำลึก และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นมา Myanmar National Airlines (MNA) สายการบินแห่งชาติของเมียนมา ได้เริ่มขยายเส้นทางบินจากกรุงย่างกุ้งไปยังเมืองที่เคยถูกจำกัดการเข้าถึงในรัฐยะไข่และภาคตะนาวศรี เนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ดังกล่าวไม่สงบ มีการสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงมามากแล้ว จึงขยายเส้นทางบินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการเดินทาง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
เมืองปลายทางซึ่ง MNA เริ่มกลับมาบินใหม่อีกครั้ง ได้แก่ เมืองเจ้าก์ผิ่วกับเกาะมานอ่อง ในรัฐยะไข่ และเมืองทวาย เมืองป๊กปยิน เมืองมะริด กับเมืองเกาะสอง ในภาคตะนาวศรี เบื้องต้น MNA ได้ใช้เครื่องบินเล็ก L-410 บินรับ-ส่งผู้โดยสารจากสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง ไปยังสนามบินปลายทางในเมืองเหล่านี้
L-410 ผลิตในสาธารณรัฐเชค เป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เทอร์โบพรอปคู่(Twin-engine turboprop) รองรับผู้โดยสารได้ 19 คน หรือน้ำหนักบรรทุกประมาณ 1,800 กิโลกรัม มีจุดเด่นเรื่องความแข็งแกร่ง สามารถบินขึ้น-ลง บนรันเวย์สั้น หรือทางที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ซึ่งเข้าถึงได้ยาก
MNA ได้ประกาศตารางการบินไปยังเมืองปลายทางที่เพิ่งเพิ่มใหม่ โดยเส้นทางบิน ย่างกุ้ง-เจ้าก์ผิ่ว-มานอ่อง-ย่างกุ้ง บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ส่วนเส้นทางบิน มะริด-ป๊กปยิน-เกาะสอง-ป๊กปยิน-มะริด บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเส้นทางบิน มะริด-ทวาย-มะริด บินวันอังคาร พฤหัสบดี อาทิตย์
มีการวิเคราะห์กันว่า การที่ MNA ประกาศขยายเส้นทางบินไปยังรัฐยะไข่และตะนาวศรีครั้งนี้ เพื่อรองรับการลงทุนที่กำลังจะขยายตัวมากขึ้นในทั้ง 2 พื้นที่ โดยเฉพาะการเข้ามาของบริษัทและนักลงทุนจากจีนและรัสเซีย
โดยเมืองเจ้าก์ผิ่วและเกาะมานอ่อง เป็น 2 ใน 3 เมือง ของรัฐยะไข่ ที่กองทัพพม่ายังควบคุมไว้ได้ทั้งหมด กองทัพอาระกันยังไม่สามารถบุกเข้ามายึดได้ โดยอีกเมืองหนึ่ง คือเมืองซิตต่วย ที่เป็นเมืองหลวงของรัฐ
เมืองเจ้าก์ผิ่ว เป็นต้นทางของท่อก๊าซและน้ำมัน ที่จีนได้วางพาดผ่านพื้นที่เมียนมาขึ้นไปยังมณฑลยูนนาน นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกเจ้าก์ผิ่ว โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ China International Trust and Investment Corporation(CITIC) จากจีน
เกาะมานอ่อง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Cheduba Island มีพื้นที่รวม 523 ตารางกิโลเมตร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเจ้าก์ผิ่ว อยู่ห่างจากตัวเมืองเจ้าก์ผิ่วทางทิศใต้ประมาณ 65 กิโลเมตร และห่างจากเกาะรัมรีซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเจ้าก์ผิ่วทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร
รัฐบาลเมียนมามีแผนไว้นานแล้วว่าจะพัฒนาเกาะมานอ่องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของรัฐยะไข่ ประชากรบนเกาะมานอ่องมีประมาณ 6.5 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นคนชาติพันธุ์พม่าและยะไข่ รอบเกาะมีถนนเชื่อม 5 หมู่บ้าน ทำให้เดินทางไปมาหากันได้สะดวก
บนเกาะมานอ่อง ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.5 เมกะวัตต์ ที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างกระทรวงไฟฟ้าเมียนมา รัฐบาลรัฐยะไข่ และบริษัท POSCO Daewoo จากเกาหลีใต้
ส่วนในภาคตะนาวศรีกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ หลังจากรัฐบาลเมียนมาทำข้อตกลงกับรัฐบาลรัสเซียที่จะให้บริษัทจากรัสเซียเข้ามาเป็นผู้ลงทุนหลักในการพัฒนาเมกะโปรเจคเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย รวมถึงมีแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดกำลังการผลิต 110 เมกะวัตต์ขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอีกด้วย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา อู โก่โก่ลวิน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเมียนมา ได้เดินทางไปรัสเซีย เพื่อหารือกับผู้บริหารบริษัท Inter RAO บริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย เกี่ยวกับโครงการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน การสร้างโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานแก๊ส LNG ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
สำหรับเมืองเกาะสองกำลังถูกพัฒนาให้เป็นต้นทางขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างไทยกับเมียนมา เชื่อมท่าเรือระนอง ท่าเรือเกาะสอง และท่าเรือในกรุงย่างกุ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในการขนส่งสินค้าทางรถยนต์บนทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 (AH 1) จากด่านชายแดนแม่สอด-เมียวดี ผ่านรัฐกะเหรี่ยงไปยังกรุงย่างกุ้ง เนื่องจากยังมีความเคลื่อนไหวของกองกำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมา