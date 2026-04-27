ปะทะเดือด! ชาวจีนชุนนุมหน้าแบงก์ชาติกัมพูชา ร้องปลดล็อกบัญชี “H-Pay” หลังถูกอายัดบริษัทโยงเครือข่ายสแกมเมอร์

เอเอฟพี - ชาวจีนหลายสิบคนโบกธงชาติของตนเองขณะชุมนุมประท้วงอยู่หน้าธนาคารแห่งชาติของกัมพูชาวันนี้ (27) เรียกร้องให้ปลดล็อกบัญชีที่พวกเขาเปิดไว้กับบริษัทบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์
ผู้ชุมนุมประท้วงบางส่วนใช้ร่มเป็นอาวุธเข้าปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท้องถิ่นที่ใช้กระบอง เป็นผลให้มีผู้ชุมนุมอย่างน้อย 2 คนได้รับบาดเจ็บ
หลี่ สง อดีตประธานบริษัท Huione Group ถูกส่งตัวไปจีนเมื่อวันที่ 1 เม.ย. โดยทางการจีนระบุว่าเขาเป็นแกนนำของเครือข่ายการพนันและการฉ้อโกงข้ามชาติขนาดใหญ่ และต้องสงสัยว่าก่ออาชญากรรมหลายคดี
ผู้ชุมนุมประท้วงกล่าวว่าบัญชีของพวกเขาในแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัล H-Pay ที่เดิมใช้ชื่อ Huione Pay ถูกระงับตั้งแต่เดือนธ.ค.
หวัง ซีจุน เจ้าของบริษัทก่อสร้างและรีโนเวทบ้านกล่าวว่า ในบัญชีของเขาที่ถูกล็อกไว้มีเงินอยู่ประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เขาไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้เป็นเวลาประมาณ 3 เดือนแล้ว
“พวกเราเป็นพลเมืองจีน เราสนับสนุนการปราบปรามการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการหารายได้ที่ผิดกฎหมาย แต่อย่าทำร้ายพวกเราที่เป็นแค่พลเรือนธรรมดา คืนเงินของประชาชน” หวัง ซีจุน ร้องตะโกน
เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวหาบริษัท Huione ที่เป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งที่ให้บริการอีคอมเมิร์ซ การชำระเงิน และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ว่าฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ก่ออาชญากรรมฉ้อโกงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่ผู้ชุมนุมประท้วงในกรุงพนมเปญกล่าวว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้ และขณะนี้ไม่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินที่ฝากไว้กับ Huione ได้ พวกเขาเรียกร้องให้ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) เข้าแทรกแซง
หลี่ ชางฝู อายุ 54 ปี กล่าวว่าชาวจีนจำนวนมากในกัมพูชาใช้ Huione เพราะน่าเชื่อถือและสะดวกสำหรับการทำธุรกรรม
ชางฝูกล่าวว่าเขาทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมร้านอาหารและโรงแรม และระบุว่าเขามีเงินหลายหมื่นดอลลาร์ในแพลตฟอร์มของ Huione
“ผมต้องการให้รัฐบาลให้คำตอบกับเรา สถานการณ์ที่เกี่ยวกับเงินของเราเป็นอย่างไรกันแน่? เงินนี้ยังอยู่หรือไม่?” หลี่ ชางฝู กล่าว
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชากล่าวว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจของแพลตฟอร์ม Huione ถูกเพิกถอนแล้ว และเจ้าหนี้ของ Huione Pay ควรไปฟ้องร้องต่อศาล ในขณะที่เจ้าหนี้ของ H-Pay สามารถยื่นคำร้องกับผู้ชำระบัญชีได้
สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดให้บริษัท Huione Group เป็นสถาบันการเงินที่เป็นความกังวลด้านการฟอกเงินขั้นร้ายแรงเมื่อปีที่แล้ว และห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ดำเนินธุรกรรมกับบริษัทนี้
ปักกิ่งระบุว่า หลี่ สง แห่ง Huione เป็นสมาชิกหลักของแก๊งอาชญากรของเฉินจื้อ หัวหน้าแก๊งฉ้อโกงชาวจีนอีกคนหนึ่งที่ดำเนินการอยู่ในกัมพูชา ก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับไปจีนในปีนี้
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมผิดกฎหมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเริ่มแรกมุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษาจีนเป็นหลัก ก่อนที่จะขยายขอบเขตและขโมยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากเหยื่อทั่วโลก
ทางการกัมพูชาระบุว่าพวกเขากำลังปราบปราม จับกุม และเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 13,000 คน ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว
ตั้งแต่เดือนม.ค. จนถึงเดือนเม.ย. มีผู้คนมากกว่า 240,000 คน รวมทั้งชาวจีน อินโดนีเซีย อินเดีย และอื่นๆ ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเดินทางออกจากกัมพูชาโดยสมัครใจ รัฐบาลกัมพูชาระบุเมื่อสัปดาห์ก่อน
ผู้สังเกตการณ์กล่าวหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาว่ามีส่วนร่วม แต่รัฐบาลปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
โสเพียก แม่ค้าขายอาหารชาวกัมพูชาที่ร่วมชุมนุมประท้วงกล่าวว่า เธอมียอดเงินคงเหลืออยู่ราว 36,000 ดอลลาร์ในแพลตฟอร์ม Huione แต่ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้
เธอกล่าวว่าเธอเปิดบัญชีเมื่อ 3 ปีก่อนเพราะลูกค้าชาวจีนนิยมใช้แพลตฟอร์มนี้ และระบุว่าเงินก้อนนี้มาจากเลือดเนื้อและหยาดเหงื่อของเธอ.