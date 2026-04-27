สหภาพยุโรปขยายมาตรการคว่ำบาตรกับพม่าออกไปอีก 1 ปี

รอยเตอร์ - สหภาพยุโรปได้ขยายมาตรการคว่ำบาตรต่อพม่าออกไปอย่างน้อยจนถึงเดือนพ.ค.2570 ในความพยายามที่จะกดดันผู้ปกครองทหารของประเทศหลังจากรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อกว่า 5 ปีก่อน
มาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการอายัดทรัพย์สิน การห้ามเดินทาง และการห้ามค้าขายอาวุธต่อบุคคล 105 ราย และนิติบุคคล 22 แห่ง มาตรการเหล่านี้ถูกบังคับใช้ครั้งแรกหลังจากการรัฐประหารในเดือนก.พ. 2564 และการปราบปรามผู้เห็นต่างที่ตามมา
“สหภาพยุโรปขอย้ำการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการกระทำของกองทัพพม่านับตั้งแต่การรัฐประหารปี 2564” คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรประบุ โดยอ้างถึงสิ่งที่อธิบายว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง และการจำกัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวาง
สหภาพยุโรปยังเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงทั้งหมดและปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวโดยพลการ
เมื่อต้นเดือนนี้ มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของพม่า หลังจากการเลือกตั้งที่รัฐบาลตะวันตกประณามว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อยึดอำนาจการปกครองของกองทัพ
สหประชาชาติระบุว่ามีผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย 3.6 ล้านคนนับตั้งแต่การรัฐประหาร และสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองได้ตรวจสอบยืนยันว่ามีผู้ถูกสังหารเกือบ 8,000 ราย และมีถูกจับกุมเกือบ 31,000 ราย โดยที่ยังคงถูกคุมขังอยู่มากกว่า 22,000 ราย
สหภาพยุโรปกล่าวว่ายังคงระงับความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงแก่รัฐบาล และระงับความช่วยเหลือใดๆ ที่อาจถูกมองว่าเป็นการให้ความชอบธรรมแก่ผู้นำกองทัพ.