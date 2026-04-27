อุตุฯ เตือนเวียดนามอาจเผชิญผลกระทบจากพายุ 6-7 ลูกในปีนี้

MGR Online - นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีพายุประมาณ 12-13 ลูกก่อตัวในทะเลจีนใต้ในปี 2569 และคาดการณ์ว่าพายุ 6-7 ลูกจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเวียดนาม
ศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยาแห่งชาติระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพ.ค. ถึงเดือนก.ค. คาดว่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวประมาณ 0.5-1.5 องศาเซลเซียส
คลื่นความร้อนในภาคเหนือและภาคกลางของเวียดนามมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่ในเขตที่ราบสูงตอนกลางและภาคใต้ คาดว่าอากาศร้อนจะค่อยๆ ลดลงตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค.
เจื่อง บ่า เกียน รองผู้อำนวยการบริหารศูนย์วิจัยอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศ กล่าวว่า มีโอกาสมากกว่า 60% ที่สภาวะเอนโซ่ (ENSO) จะเปลี่ยนไปเป็นเอลนีโญ (El Nino) ในช่วงฤดูร้อนของปี 2569 และอาจคงอยู่จนถึงสิ้นปี
เขากล่าวว่าจำนวนพายุและดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ที่ส่งผลกระทบต่อเวียดนามในปีนี้ มีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระยะยาว
ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าโดยปกติแล้วทะเลจีนใต้จะมีพายุประมาณ 12-13 ลูกในแต่ละปี โดยมีพายุราว 6-7 ลูกที่ส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
ในช่วงปีที่เกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ จำนวนพายุและดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้อาจลดลง แต่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดพายุรุนแรงและมีเส้นทางที่คาดเดาได้ยากขึ้น
“แม้จำนวนพายุจะลดลง แต่ความเสี่ยงในช่วงฤดูพายุยังคงสูงมาก” เจื่อง บ่า เกียน กล่าว.