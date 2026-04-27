กัมพูชาโวยโดนเรียก “สแกมโบเดีย”&​ ไม่เป็นธรรม ลั่นทำลายเครือข่ายฉ้อโกงเป็นวาระสำคัญของชาติ

MGR Online - กัมพูชาได้ปกป้องความพยายามในการทำลายเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ข้ามชาติ และปฏิเสธการใช้คำ “สแกมโบเดีย” (Scambodia) ในบทความแสดงความคิดเห็นที่ตีพิมพ์ในวอลล์สตรีทเจอร์นัล โดยระบุว่าคำดังกล่าวเป็นการตีตราประเทศและประชาชนอย่างไม่เป็นธรรม
รัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ได้กลายเป็นวาระสำคัญระดับชาติภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต
เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าปฏิบัติการฉ้อโกงหลายอย่างเป็นเครือข่ายข้ามชาติและส่วนใหญ่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติ พร้อมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการทำลายเครือข่ายอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด นอกจากนี้ ยังระบุว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น กฎหมายใหม่ และความร่วมมือระหว่างประเทศที่ขยายขอบเขตมากขึ้น
เจ้าหน้าที่กัมพูชาเสริมว่ากฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ที่เพิ่งประกาศใช้ไปนั้นมีจุดประสงค์เพื่อเสริมการสืบสวนและการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ดำเนินการปิดศูนย์หลอกลวงออนไลน์ผิดกฎหมายและช่วยเหลือเหยื่อทั่วประเทศ
ทางการกัมพูชายังระบุว่าระหว่างเดือนก.ค.2568 ถึงกลางเดือนเม.ย.2569 มีการสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์มากกว่า 250 คดี รวมถึงการปิดกาสิโน 91 แห่ง และศาลได้พิจารณาคดี 112 คดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยจากหลายสัญชาติประมาณ 1,089 คน พร้อมกับการเนรเทศครั้งใหญ่.