“จีน-พม่า” ให้คำมั่นเพิ่มความร่วมมือขยายการค้า-การลงทุน รักษาเสถียรภาพพื้นที่ชายแดน

เอเอฟพี - จีนและพม่าได้ให้คำมั่นที่จะขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดน ในระหว่างการหารือในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประธานาธิบดีและนักการทูตระดับสูงของสองประเทศเข้าร่วม
หวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน เดินทางเยือน 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย และพม่าในสัปดาห์นี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และนำเสนอปักกิ่งในฐานะทางเลือกที่มั่นคงกว่าวอชิงตัน
หวัง อี้ กล่าวกับมิน อ่อง หล่าย ผู้นำพม่า ระหว่างการประชุมในกรุงเนปีดอเมื่อวันเสาร์ (25) ว่า จีนจะสนับสนุนพม่าอย่างมั่นคงในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ตามการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศของจีน
“เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกของรัฐบาลพม่าชุดใหม่ ทั้งสองฝ่ายควรใช้โอกาสนี้สานต่อและส่งเสริมมิตรภาพดั้งเดิมของสองประเทศ” หวัง อี้ กล่าว
มิน อ่อง หล่าย เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนนี้ ที่ขยายเวลาการปกครองประเทศด้วยตำแหน่งพลเรือนต่อไปอีก 5 ปี หลังจากยึดอำนาจจากการรัฐประหาร ที่จุดชนวนสงครามกลางเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่
พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในรัฐสภามีผู้แทนต่างชาติเข้าร่วมมากกว่า 20 คน รวมทั้งจากจีน ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารจัดขึ้น
องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยได้อธิบายการเลือกตั้งที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งสิ้นสุดลงในเดือนม.ค.ว่าเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการปกครองโดยทหาร โดยการลงคะแนนเสียงไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธที่ต่อสู้กับกองทัพ และปฏิเสธผลการเลือกตั้ง
ในช่วงปีที่ผ่านมา มีสัญญาณบ่งชี้ว่ากองทัพกำลังได้เปรียบ โดยได้รับชนชนะหลายครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนกับกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนร่วมกัน
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการแทรกแซงล่าสุดของจีนเพื่อควบคุมกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ ที่ต่อต้านการปกครองจากส่วนกลางมานานนั้น เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าปักกิ่งกำลังสนับสนุนกองทัพเพื่อให้เกิดเสถียรภาพในประเทศ
ในการประชุมกับติน หม่อง ซเว รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าในวันเสาร์ (25) หวัง อี้ ได้เรียกร้องความพยายามร่วมกันในการเพิ่มความร่วมมือในด้านไฟฟ้า น้ำมัน และก๊าซ ขยายการค้าและการลงทุนทวิภาคี และกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดน คำแถลงของกระทรวงต่างประเทศของจีนระบุ
หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมารายงานในวันอาทิตย์ (26) ว่าการประชุมเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการรักษาเสถียรภาพของพื้นที่ชายแดน การอำนวยความสะดวกให้กับการค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และความพยายามในการฟื้นฟูกระบวนการสร้างสันติภาพภายในประเทศ
นับตั้งแต่ล่าออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและขึ้นเป็นประธานาธิบดี มิน อ่อง หล่าย ได้เรียกร้องให้กลุ่มที่ต่อสู้กับกองทัพเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพก่อนถึงกำหนดเส้นตายในปลายเดือนก.ค.
เขาเป็นผู้นำประเทศตั้งแต่ปี 2564 เมื่อเขาโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี จับกุมเธอและจุดชนวนสงครามกลางเมือง ที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายหมื่นคนจากทุกฝ่าย
โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมารายงานว่า นักการทูตของทั้งสองประเทศยังได้หารือเกี่ยวกับการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์และกิจกรรมผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พม่าได้กลายเป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ในภูมิภาค โดยกองทัพได้ดำเนินการบุกตรวจค้นศูนย์ฉ้อโกงขนาดใหญ่หลายแห่ง
กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติมุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่ ก่อนที่จะขยายขอบเขตและขโมยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากเหยื่อทั่วโลก
ทั้งสหรัฐฯ และจีนได้กดดันพม่าและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคให้ปราบปรามผู้ดำเนินการหลอกลวงด้วยกลอุบายหลอกให้รักและลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งกระทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยสแกมเมอร์หลายพันคน ซึ่งบางคนสมัครใจเข้าร่วมขบวนการและบางคนถูกค้ามนุษย์
หวัง อี้ กล่าวว่าจีนยินดีที่จะร่วมมือกับพม่าในการกำจัดการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมอย่างเด็ดขาดและทั่วถึง.