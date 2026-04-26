“ฮุน มาเนต” เสนอส่งแก๊งวัยรุ่นทำผิดกฎหมายไปช่วยงานชายแดนแทนเข้าคุก

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้เสนอให้ส่งสมาชิกแก๊งและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายไปช่วยงานทางทหารที่ชายแดนแทนการจำคุก โดยเสนอว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในขณะเดียวกันก็ลดระยะเวลาการจำคุก
ในการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในงานครบรอบ 140 ปี วันแรงงานสากล ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 เม.ย. ผู้นำกัมพูชาได้กล่าวเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว
ฮุน มาเนต เรียกร้องให้เกิต ริธ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.ซอ เทด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.อ.วง พิเสน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งคนเหล่านี้ไปช่วยเหลืองานทางทหารที่ชายแดน
ผู้นำกัมพูชากล่าวว่า ในขณะที่เยาวชนจำนวนมากถูกจำคุกอยู่ในขณะนี้ การจำคุกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ฟื้นฟูเยียวยาทุกคน
“เราต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้พวกเขาเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น พวกเขาไม่จำเป็นต้องต่อสู้ พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการทำงานร่วมกับกองพลทหารช่าง” ผู้นำกัมพูชา กล่าว
ฮุน มาเนต เปรียบเทียบพฤติกรรมของแก๊งเยาวชนกับทหารหนุ่มที่ปกป้องประเทศชาติ เขากล่าวว่าหากบุคคลเหล่านี้ก่อความวุ่นวายและความไม่มั่นคงทางสังคมในเวลาว่าง พวกเขาก็ควรถูกเปลี่ยนเส้นทางไปสู่การรับใช้ชาติแทน
“เมื่อพวกเขามีเวลาว่างมีอิสระ แต่กลับประพฤติตัวไม่เหมาะสมและสร้างปัญหาให้กับสังคมของเรา ดังนั้นพวกเขาควรทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเช่นเดียวกับคนอื่นๆ”
“ปัจจุบัน เราจับกุมและคุมขังพวกเขา แต่สิ่งที่เราเสียไปคือข้าวปลาอาหาร บางคนเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจากได้รับการปล่อยตัว แต่บางคนกลับไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งอีก” ฮุน มาเนต กล่าว พร้อมเสริมว่าคนเหล่านี้จะไม่ถูกนำตัวไปประจำการในแนวหน้า แต่จะทำหน้าที่สนับสนุน
“เราไม่ได้ให้ปืนพวกเขา พวกเขาควรช่วยกองพลทหารช่างสร้างสนามเพลาะ” ฮุน มาเนต กล่าวพร้อมกับยกตัวอย่าง
นายกฯ ฮุน มาเนต ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วประเทศเพิ่มความพยายามในการปราบปรามกิจกรรมของกลุ่มแก๊งต่างๆ อย่างเข้มงวดอีกด้วย.