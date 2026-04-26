กัมพูชาผ่านร่างกฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่ บังคับพลเมืองชาย 18-25 ปี รับใช้ชาติ 2 ปี

เอพี - ร่างกฎหมายที่กำหนดให้ชายชาวกัมพูชาอายุ 18-25 ปี ต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา 2 ปี ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว หลังจากการสู้รบรุนแรง 2 ครั้งเมื่อปีที่แล้วกับไทย
โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่า ร่างกฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่นี้ จะมาแทนที่กฎหมายเดิมที่ออกมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งไม่เคยถูกนำมาใช้และไม่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตอีกต่อไป
กฎหมายเดิมระบุอายุสูงสุดในการเกณฑ์ทหารไว้ที่ 30 ปี ส่วนผู้หญิงจะสามารถเข้ารับราชการทหารได้ด้วยหลักของความสมัครใจ
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันพฤหัสฯ
การสู้รบระหว่างกัมพูชาและไทยปะทุขึ้น 2 ครั้งเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากข้อพิพาทเรื่องดินแดนตามแนวชายแดนร่วมกัน
ประชาชนหลายแสนคนในทั้งสองประเทศต้องพลัดถิ่น และทหารและพลเรือนชาวกัมพูชาประมาณ 100 คน เสียชีวิต ถึงแม้จะไม่มีการสู้รบใหม่เกิดขึ้นตั้งแต่การหยุดยิงเดือนธ.ค. แต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ในระดับสูง
คำแถลงของรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า การรับราชการทหารเป็นหน้าที่สำคัญและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและปกป้องมาตุภูมิได้
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวเมื่อเดือนก.ค.ปีก่อน ขณะที่ความสัมพันธ์กับไทยกำลังย่ำแย่ว่า กัมพูชาจะเริ่มใช้ระบบเกณฑ์ทารในปีนี้ และเขากล่าวว่าทหารที่เข้าร่วมผ่านการเกณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพและมืออาชีพมากกว่ากองกำลังอาสา และการเกณฑ์ทหารจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนและยกระดับขีดความสามารถทางทหาร
ร่างกฎหมายนี้จะถูกส่งไปยังรัฐสภาและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะมีผลบังคับใช้หลังจากกษัตริย์กัมพูชาลงพระปรมาภิไธย.