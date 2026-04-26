รัฐมนตรีจีนย้ำ “มินอ่องหล่าย” ปักกิ่งพร้อมสนับสนุนความมั่นคงและอธิปไตยของพม่า

เอเอฟพี - หวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวว่าปักกิ่งจะสนับสนุนพม่าอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ในระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย
หวัง อี้ เดินทางเยือน 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัปดาห์นี้ ประกอบด้วยกัมพูชา ไทย และพม่า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ามกลางความเสี่ยงและเสนอปักกิ่งในฐานะทางเลือกที่มั่นคงกว่าสหรัฐฯ
หวัง อี้ กล่าวกับผู้นำพม่าระหว่างเยือนกรุงเนปีดอว่า ปักกิ่งสนับสนุนพม่าในการสร้างเส้นทางการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ ที่สอดคล้องกับสภาพของประเทศและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน กระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุเมื่อคืนวันเสาร์ (25)
“เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกของการดำรงตำแหน่งของรัฐบาลพม่าชุดใหม่ ทั้งสองฝ่ายควรใช้โอกาสนี้ในการสานต่อและส่งเสริมมิตรภาพดั้งเดิม และเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคี” หวัง อี้ กล่าว
มิน อ่อง หล่าย เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนนี้ โดยดำรงตำแหน่งผู้นำพลเรือนต่อจาก 5 ปีก่อน ที่ปกครองประเทศจากการยึดอำนาจในการรัฐประหาร
พิธีสาบานตนในรัฐสภามีผู้แทนเข้าร่วม ที่รวมถึงผู้แทนจากจีน ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของการเลือกตั้งของรัฐบาลทหาร
องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยได้อธิบายการเลือกตั้งที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งสิ้นสุดลงในเดือนม.ค.ว่าเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์การปกครองของทหาร โดยการลงคะแนนเสียงไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธที่ต่อสู้กับกองทัพและปฏิเสธการเลือกตั้ง
หวัง อี้ กล่าวว่าเสริมว่า จีนยินดีที่จะร่วมมือกับพม่าเพื่อกำจัดการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมอย่างเด็ดขาดและทั่วถึง
พม่ากลายเป็นแหล่งสำคัญของปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ในช่วงไม่กี่ปีมานี้
กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในตอนแรกนั้นส่วนใหญ่มุ่งเป้าหมายไปที่ผู้พูดภาษาจีน ก่อนที่จะขยายขอบเขตและขโมยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากเหยื่อทั่วโลก.