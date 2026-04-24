ประธานอาเซียนเรียกร้องให้พม่าปล่อยตัวนักโทษเพิ่มรวมทั้งอองซานซูจี

รอยเตอร์ - ฟิลิปปินส์ ประธานกลุ่มภูมิภาคอาเซียนได้เรียกร้องให้พม่าปล่อยตัวนักโทษเพิ่ม รวมทั้ง อองซานซูจี อดีตผู้นำที่ถูกโค่นล้ม และกล่าวว่าการนิรโทษกรรมเมื่อไม่นานนี้เป็นขั้นตอนเชิงบวกที่นำไปสู่การเจรจาระดับชาติอย่างครอบคลุม
“เรายืนยันความมุ่งมั่นของเราที่จะช่วยเหลือพม่าในฐานะส่วนสำคัญของอาเซียน เพื่อบรรลุทางออกที่สันติและยั่งยืนต่อวิกฤตทางการเมืองในประเทศ” ฟิลิปปินส์ระบุในคำแถลงในฐานะประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีสมาชิก 11 ประเทศ
อองซานซูจี ถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกโค่นล้มในการรัฐประหารปี 2564 และสวัสดิภาพของเธอถูกหยิบยกขึ้นหารือในสัปดาห์นี้โดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยเมื่อเขาได้พบกับประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กล่าวว่า มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารปี 2564 ได้บอกกับเขาว่าอองซานซูจี วัย 80 ปี กำลังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และกำลังพิจารณาสิ่งที่ดีให้กับเธอ โดยไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม สีหศักดิ์กล่าวว่าเขาได้ถ่ายทอดความกังวลของอาเซียนเกี่ยวกับสวัสดิภาพของเธอแล้ว
อองซานซูจี ถูกจำคุก 27 ปี หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในหลายข้อหา ซึ่งพันธมิตรของเธอกล่าวว่าเป็นข้อหาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อกีดกันเธอ ตั้งแต่การยุยงปลุกปั่นและการทุจรติ ไปจนถึงการโกงการเลือกตั้งและการละเมิดกฎหมายความลับของรัฐ
โทษจำคุกของเธอถูกลดหย่อนลง 1 ใน 6 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่เป็นส่วนหนึ่งของการนิรโทษกรรมนักโทษหลายพันคน ซึ่งรวมถึงการปล่อยตัว วิน มี้น อดีตประธานธิบดีที่ถูกขับออกจากตำแหน่งและจำเลยร่วมในหลายคดีของเธอด้วย
อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด มิน อ่อง หล่าย นำการรัฐประหารที่ยุติการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในประเทศและจุดชนวนให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่และสงครามกลางเมือง ที่ทำให้อาเซียนต้องเข้าแทรกแซงและกีดกันนายพลผู้ปกครองในขณะนั้นออกจากการประชุมสุดยอดของกลุ่ม
ในพิธีเข้ารับตำแหน่ง มิน อ่อง หล่าย กล่าวว่าลำดับความสำคัญของเขาคือสันติภาพและการปรองดองในพม่า และเขาจะพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอาเซียนให้กลับเป็นปกติ ซึ่งไทยได้ให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุน.