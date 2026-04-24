พม่าประกาศใช้กฎอัยการศึกใน 60 เมือง อ้างเพื่อยุติการก่อการร้าย-ฟื้นฟูหลักนิติธรรม

รอยเตอร์ - ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ของพม่าได้ออกคำสั่งฉุกเฉินฉบับใหม่เพื่อควบคุมสถานการณ์โดยกองทัพใน 60 เมือง ความเคลื่อนไหวที่มุ่งเป้าไปที่การเสริมความมั่นคงให้แข็งแกร่งในภูมิภาคที่มีความขัดแย้งอยู่ แม้จะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปกครองโดยพลเรือนแล้วก็ตาม
คำสั่งดังกล่าวครอบคลุม 60 เมืองในรัฐกะฉิ่น รัฐกะยา รัฐกะเหรี่ยง รัฐชิน รัฐชาน และรัฐยะไข่ ตลอดจนภาคสะกาย ภาคมะเกว และภาคมัณฑะเลย์ พื้นที่ที่กองทัพได้กำหนดข้อจำกัดและเคอร์ฟิวหลังจากการรัฐประหารในปี 2564
ประกาศอย่างเป็นทางการอ้างถึงความจำเป็นในการยุติการก่อการร้ายด้วยอาวุธและฟื้นฟูหลักนิติธรรม เป็นเหตุผลหลักสำหรับช่วงเวลาฉุกเฉิน 90 วัน ตามประกาศที่เผยแพร่โดยสื่อของรัฐในวันนี้ (24)
ประกาศฉบับที่ 2 ที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา ระบุว่า อำนาจบริหารและตุลาการทั้งหมดในพื้นที่เหล่านี้จะถูกโอนไปยังพล.อ.เย วิน อู ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ของพม่าเป็นระยะเวลา 90 วัน
คำสั่งดังกล่าวถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญครั้งแรกของ มิน อ่อง หล่าย ในการเสริมสร้างการควบคุมเหนือดินแดนที่ถูกทำลายจากสงคราม นับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนเม.ย. หลังจากการเลือกตั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ที่พรรคการเมืองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเป็นผู้ชนะ
พม่าตกอยู่ในความขัดแย้งในปี 2564 หลังจากกองทัพโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่นำโดยอองซานซูจี ผู้ชนะรางวัลโนเบล ที่จุดชนวนให้เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวางที่พัฒนาไปสู่การต่อต้านด้วยอาวุธทั่วประเทศต่อการรัฐประหาร
หลังการยึดอำนาจในปี 2564 รัฐบาลทหารภายใต้การนำของมิน อ่อง หล่าย ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ที่ได้ขยายเวลาหลายครั้ง ก่อนที่จะสามารถจัดการเลือกตั้งในเดือนธ.ค. และเดือนม.ค. ซึ่งนักวิจารณ์กล่าวว่าการเลือกตั้งนี้ไม่เสรีและยุติธรรม.