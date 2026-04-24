กลาโหมกัมพูชาเผยจีนสนับสนุนปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย เสริมขีดความสามารถป้องกันประเทศ

MGR Online - เตีย เซยฮา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเปิดเผยว่าจีนได้แสดงการสนับสนุนการปรับปรุงกองทัพกัมพูชาให้ทันสมัย หลังจากการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ “2+2” ครั้งแรก ที่จัดขึ้นในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา
คณะผู้แทนจากจีนภายใต้การนำของหวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และตง จุน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ได้แสดงการสนับสนุนต่อความพยายามในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของกัมพูชาทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ
หลังจากการประชุม เตีย เซยฮา กล่าวว่าการเยือนของผู้นำจีนทั้งสองจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น กระชับความไว้วางใจทางการเมือง และส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างกัมพูชาและจีนตลอดจนมิตรภาพเหล็กกล้า
เขายังเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างประชาคมกัมพูชา-จีน ที่ยั่งยืนและมีอนาคตร่วมกันในยุคใหม่ และได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการขยายความร่วมมือกับจีนในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งยึดมั่นในนโยบายจีนเดียว
กัมพูชาและจีนได้เห็นพ้องที่จะจัดตั้งการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ “2+2” ระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อเดือนเม.ย. ปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง เสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างกัน และความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมระหว่างสองประเทศ ซึ่งกลไกใหม่นี้จะทำใหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน.