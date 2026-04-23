เกาหลีใต้-เวียดนามเซ็นข้อตกลงทางธุรกิจชุดใหญ่ 73 ฉบับ ระหว่างผู้นำโสมขาวเยือนฮานอย

รอยเตอร์ - บริษัทเกาหลีใต้และเวียดนามได้ลงนามข้อตกลงทางธุรกิจ 73 ฉบับ ในด้านเทคโนโลยี พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานในวันพฤหัสฯ (23) ระหว่างที่ประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้เยือนกรุงฮานอย เอกสารที่รอยเตอร์ได้เห็นระบุ
ข้อตกลงเหล่านี้ ที่ส่วนใหญ่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและไม่ได้ระบุมูลค่า เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 12 ฉบับในวันก่อน ในการประชุมระหว่างผู้นำเกาหลีใต้และโต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนาม ซึ่งรวมถึงการลงทุนที่เป็นไปได้ของเกาหลีในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่ทางภาคใต้ของเวียดนาม
เกาหลีใต้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยมีโรงงานคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ของการส่งออกของประเทศ แม้ว่าคำมั่นการลงทุนจะลดลงประมาณ 25% เมื่อปีที่แล้วเมื่อเทียบกับปี 2567 ตามข้อมูลของรัฐบาลเวียดนาม ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้าและความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบของเวียดนาม
เจ้าหน้าที่จากบริษัทเกาหลีมากกว่า 100 คน ที่มีการดำเนินงานในเวียดนาม รวมถึงซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นผู้ลงทุนมาอย่างยาวนาน ได้ร่วมเดินทางมาพร้อมกับประธานาธิบดีอี แจ-มยอง หลังจากการเยือนอินเดีย
ทั้งนี้ จำนวนข้อตกลงทางธุรกิจได้รับการยืนยันจากกระทรวงอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้วันนี้
เอกสารได้ระบุถึงใบอนุญาตการลงทุนสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติเหลวที่จะร่วมพัฒนาโดยบริษัท SK Innovation กับหุ้นส่วนท้องถิ่น และบันทึกความเข้าใจที่ไม่ผูกมัดสำหรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในเวียดนามโดยบริษัท SK Innovation บริษัท SK Telecom และบริษัท Daewoo E&C
นอกจากนี้ยังรวมถึงใบรับรองการลงทุนเพื่อขยายโรงงานที่มีอยู่แล้วในเวียดนามที่ดำเนินการโดยบริษัท Seojin System Co. ผู้ผลิตอุปกรณ์การสื่อสาร
สมาคมอุตสาหกรรมการออกแบบชิปของเกาหลียังตกลงที่จะร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยี FPT ของเวียดนามเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์รุ่นใหม่ รายงานระบุ
บริษัทด้านการป้องกันประเทศ Hanwha System ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท Saigontel ของเวียดนาม เพื่อร่วมมือกันในด้านเรือดำน้ำไร้คนขับและยานพาหนะผิวน้ำ และบริษัท Kepco E&C ได้ตกลงที่จะทำงานในโครงการพลังงานลมในเวียดนาม
นอกจากนี้ บริษัท Hyundai Rotem ระบุว่าได้รับคำสั่งซื้อในโครงการรถไฟในนครโฮจิมินห์ มูลค่าประมาณ 332 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อตกลงที่ถูกกล่าวถึงในรายการโดยไม่มีการระบุถึงมูลค่าการลงทุน
เจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางพร้อมกับประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ยังประกอบด้วยผู้แทนจาก Samsung Electronics, SK, LG, Lotte, POSCO Holdings และ HD Hyundai แหล่งข่าวระบุ
ซัมซุงเป็นบริษัทที่มีฐานดำเนินการทางธุรกิจใหญ่ที่สุดในเวียดนาม หลังจากลงทุนมานานหลายสิบปีเป็นมูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการเจรจาเผยว่า ซัมซุงเพิ่งมีความคืบหน้าในการเจรจากับทางการเวียดนามเกี่ยวกับโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ส่วนปลายน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศข้อตกลงใดๆ ในวันนี้
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ธนาคารกลางเวียดนามกล่าวว่าได้ออกใบอนุญาตให้ธนาคาร Industrial Bank of Korea เปิดสาขาในเวียดนาม
ประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ได้ขอให้นายกรัฐมนตรีเล มีง ฮุง ช่วยแก้ไขปัญหาที่ธุรกิจเกาหลีใต้ในเวียดนามกำลังเผชิญอยู่ และปูทางให้เกาหลีมีส่วนร่วมในโครงการโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ สื่อของรัฐรายงาน
ธุรกิจเกาหลีได้หยิบยกประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นมา เช่น การเข้าถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุน การคืนภาษี และค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นในเวียดนาม ซึ่งเพิ่งปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเข้ามาของผู้ผลิตจีนจำนวนมาก.