เวียดนามปรับลดมาตรการห้ามใช้มอเตอร์ไซค์ในเมืองหลวง ก่อนผู้นำญี่ปุ่นเยือนสัปดาห์หน้า

รอยเตอร์ - ฮานอยกำลังทบทวนพิจารณาใหม่เกี่ยวกับการห้ามใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินในใจกลางเมือง ที่บริษัทฮอนด้าได้วิพากษ์วิจารณ์มานานแล้ว ขณะที่นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่นมีกำหนดเดินทางเยือนเมืองหลวงแห่งนี้
การห้ามดังกล่าวที่ประกาศเมื่อปีที่แล้ว มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งบางครั้งติดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก
ข้อเสนอใหม่จากหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งยังคงอาจเปลี่ยนแปลงได้และรายงานโดยสื่อของรัฐในวันนี้ (23) ห้ามรถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในตั้งแต่เดือนก.ค. เป็นระยะเวลานำร่อง 6 เดือน แต่จะจำกัดพื้นที่ในใจกลางเมืองที่น้อยลงกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรก และเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้น
บริษัทฮอนด้า ที่ครองตลาดรถจักรยานยนต์ 2 ล้อขนาดใหญ่ของเวียดนามด้วยรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเบนซินมานานหลายทศวรรษ ได้กล่าวซ้ำหลายครั้งว่าข้อจำกัดเริ่มต้นนั้นเข้มงวดเกินไป และเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนไปใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบค่อยเป็นค่อยไป
ตัวแทนของบริษัทในเวียดนามไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์
ยอดขายของฮอนด้าในเวียดนามได้รับผลกระทบทันทีหลังจากข้อเสนอดังกล่าวถูกประกาศออกมาในเดือนก.ค.ปีที่แล้ว ก่อนที่จะฟื้นตัว ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศอย่างบริษัทวินฟาสต์ได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภายใต้แรงกดดันจากญี่ปุ่น ที่รวมทั้งสถานทูตในฮานอยที่เรียกร้องให้ดำเนินการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทางการเวียดนามจึงได้ประกาศข้อเสนอต่างๆ เพื่อผ่อนปรนแผนเดิม
ตลาดรถจักรยานยนต์ของเวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าประมาณ 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ตามข้อมูลจากบริษัทวิจัยตลาด Mordor Intelligence และจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในปี 2567 จะใกล้เคียงกับ 80% ของประชากร 100 ล้านคนของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราการเป็นเจ้าของที่สูงที่สุดในโลก
ข้อเสนอใหม่นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนการเยือนฮานอยของนายกฯ ซานาเอะ ทาคาอิจิ ที่สื่อและเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกล่าวว่ามีกำหนดเดินทางเยือนเวียดนามในปลายสัปดาห์หน้า ก่อนที่จะเดินทางไปเยือนออสเตรเลีย
การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนของความสัมพันธ์ทวิภาคี
ญี่ปุ่นยังคงเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในเวียดนาม และบริษัทข้ามชาติหลายแห่งของญี่ปุ่นมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศ แต่คำมั่นการลงทุนลดลงประมาณ 75% ในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568
นอกจากนี้ โตเกียวยังประกาศในเดือนธ.ค.ว่าจะถอนตัวออกจากโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเวียดนาม โดยอ้างถึงกรอบเวลาที่เข้มงวดเกินไป
บริษัทญี่ปุ่นยังคงมีบทบาทสำคัญในภาคพลังงานของเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และมีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติเหลว ที่ยังคงประสบปัญหาในการเริ่มต้น
การจ่ายเงินล่าช้าสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและความซับซ้อนในการเข้าถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ มักถูกหยิบยกเป็นข้อกังวลโดยเจ้าหน้าที่และนักธุรกิจญี่ปุ่นในการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม.