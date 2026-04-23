"มินอ่องหล่าย" แย้มกำลัง “พิจารณาสิ่งดีๆ” ให้อองซานซูจีที่ถูกควบคุมตัว

เอเอฟพี - รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวว่าผู้นำพม่ากำลังพิจารณาสิ่งที่ดีสำหรับอองซานซูจี หลังการพบหารือกับผู้นำการรัฐประหารของประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือน
พม่าอยู่ภายใต้การปกครองของมิน อ่อง หล่าย ตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งขณะที่เขาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพ ได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของซูจี จับกุมตัวผู้ชนะรางวัลโนเบลสันติภาพ และจุดชนวนสงครามกลางเมือง
ในเดือนนี้ เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนหลังจากการเลือกตั้งที่องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยมองว่าเป็นการจัดฉากเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการปกครองของทหาร
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย กล่าวว่าเขาได้หยิบยกประเด็นของซูจีขึ้นหารือเมื่อพบกับผู้นำพม่าในกรุงเนปีดอ เมื่อวันพุธ
“ประธานาธิบดีกล่าวว่าเธอได้รับการดูแลอย่างดี และรัฐบาลพม่ากำลังพิจารณาสิ่งที่ดีให้ โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม” สีหศักดิ์ กล่าวในข้อความวิดีโอก่อนเดินทางกลับไทยในคืนวันพุธ
“สิ่งนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดี” สีหศักดิ์ระบุ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มิน อ่อง หล่าย ได้อภัยโทษให้วิน มี้น ผู้ช่วยคนสำคัญของอองซานซูจี ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในเชิงพิธีการของรัฐบาลของเธอและถูกจับกุมระหว่างการรัฐประหาร
นักวิเคราะห์บางคนมองว่ามาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับภาพลักษณ์ของรัฐบาลใหม่ของมิน อ่อง หล่าย เพื่อให้เกิดความชอบธรรม
การประกาศอภัยโทษให้วิน มี้น ได้จุดประกายการเรียกร้องทางการทูตให้ปล่อยตัวอองซานซูจีอีกครั้ง
หญิงวัย 80 ปี ถูกควบคุมตัวมานานกว่าครึ่งทศวรรษแล้ว แม้แต่ครอบครัวใกล้ชิดของเธอก็ยังกล่าวว่าพวกเขาได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับเธอน้อยมาก
นักการทูตและสื่อต่างตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานะของเธอ แต่ทางการพม่ายืนยันว่าการควบคุมตัวเธอจากความผิดทางอาญาเป็นเรื่องของศาล
แต่อย่างไรก็ตาม การอภัยโทษวิน มี้น เมื่อวันศุกร์ มาจากสำนักงานของมิน อ่อง หล่าย โดยตรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนิรโทษกรรมครั้งใหญ่เพื่อฉลองปีใหม่ของพม่า
คำสั่งนิรโทษกรรมดังกล่าวทำให้โทษจำคุก 27 ปี ของซูจี ลดลงไปบ้าง แหล่งข่าวใกล้ชิดกับคดีของซูจีบอกกับเอเอฟพี แม้จะไม่ชัดเจนว่าลดลงไปเท่าใด
กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าข้อกล่าวหาต่อซูจีถูกสร้างขึ้นเพื่อกีดกันเธอและทำให้กองทัพกลับคืนสู่อำนาจ ยุติการทดลองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาเป็นเวลา 10 ปีของประเทศ
มิน อ่อง หล่าย สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือนของพม่าเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ได้รับเลือกจากการเลือกตั้ง ซึ่งห้ามพรรคของซูจีเข้าร่วมและลงโทษการประท้วงหรือวิพากษ์วิจารณ์ด้วยโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
การเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่ขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธในสงครามกลางเมือง และหลายกลุ่มปฏิเสธผลการเลือกตั้งอย่างเปิดเผยโดยระบุว่าพวกเขาจะยังคงจับอาวุธสู้ต่อไป.