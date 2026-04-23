“หวัง อี้” ร้อง “ฮุน มาเนต” กำจัดศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาให้หมดสิ้น

เอเอฟพี - หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน ได้เรียกร้องการกำจัดศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาให้หมดสิ้นระหว่างการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ในกรุงพนมเปญ ตามการระบุของกระทรวงการต่างประเทศของปักกิ่ง
ผู้ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนระบุว่า กัมพูชาเป็นที่ตั้งของศูนย์หลอกลวงออนไลน์หลายสิบแห่ง โดยมีผู้คนหลายหมื่นคนทำการฉ้อโกงทางออนไลน์ ที่บางคนทำโดยสมัครใจและบางคนถูกค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่ภายใต้แรงกดดันจากหลายประเทศ รวมทั้งจีน ทางการกัมพูชาระบุว่าพวกเขากำลังปราบปรามอุตสาหกรรมนี้
“การพนันและการฉ้อโกงข้ามพรมแดนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และต้องถูกปราบปรามอย่างเด็ดขาดและกำจัดให้หมดสิ้น” หวัง อี้ กล่าวกับฮุน มาเนต กระทรวการต่างประเทศของจีนระบุในคำแถลงที่ออกในคืนวันพุธ
จีนและกัมพูชามีความสัมพันธ์ทางการค้า การทูต และการทหารที่ใกล้ชิดกัน หวัง อี้ ที่เดินทางมาพร้อมกับตง จุน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแตกหักได้ของสองประเทศในระหว่างการประชุมด้วย
ฮุน มาเนต กล่าวกับเอเอฟพีในเดือนก.พ. ว่าศูนย์หลอกลวงออนไลน์กำลังทำลายเศรษฐกิจของประเทศและทำให้ประเทศเสียชื่อเสียง โดยให้คำมั่นว่าจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้หมดไป
เขาเขียนบนโซเชียลมีเดียในคืนวันพุธว่า ตัวเขา หวัง อี้ และตง จุน ได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมือง การค้า และการลงทุน การป้องกันประเทศและความมั่นคง พลังงานสะอาด การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และการเกษตร
หวังและตงยังได้พบหารือกับปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศ และเตีย เซยฮา รัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาในวันพุธ
รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวว่าเขาให้การสนับสนุนความคิดริเริ่มที่มุ่งเป้าไปที่การทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยกลับเป็นปกติ หลังจากเกิดเหตุการณ์การปะทะรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาตามแนวชายแดนร่วมกัน
“จีนยินดีที่จะสร้างแพลตฟอร์มเพิ่มเติมสำหรับการกลับมาแลกเปลี่ยนและการเจรจาโดยตรงระหว่างกัมพูชาและไทย” หวัง อี้ กล่าว
แม้จะมีการตกลงหยุดยิงในเดือนธ.ค. แต่สถานการณ์ในภูมิภาคยังคงเปราะบาง โดยกัมพูชาและไทยต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิง.