รมว.ต่างประเทศ-กลาโหมจีนเยือนกัมพูชา จัดประชุมคู่เจรจา 2+2 กระชับสัมพันธ์การเมือง-ความมั่นคง

เอพี - จีนและกัมพูชาจัดการประชุม 2+2 Strategic Dialogue เป็นครั้งแรกของทั้งสองประเทศในวันนี้ (22) ที่เป็นการรวมตัวกันของรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองฝ่าย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศ และตง จุน รัฐมนตรีกลาโหมของจีน เดินทางเยือนกัมพูชาเพื่อหารือกับคู่เจรจาของตน คือ ปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศ และเตีย เซยฮา รัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชา
การเจรจาเหล่านี้เป็นความคิดริเริ่มที่เสนอโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเม.ย. 2568 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ จีนได้พยายามขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และริเริ่มรูปแบบการเจรจาระดับรัฐมนตรี 2+2 กับอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้ว
กระทรวงการต่างประเทศของจีนประกาศเมื่อวันอังคารว่า หวัง อี้ จะเดินทางเยือนไทยและพม่าต่อจากกัมพูชา
ระหว่างที่อยู่ในกัมพูชา รัฐมนตรีของจีนทั้งสองคนจะมีการประชุมแยกกับฮุนเซน ประธานวุฒิสภา และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ด้วย
หลังจากการประชุมร่วมแบบ 2+2 ในวันพฤหัสฯ (23) หวัง อี้ มีกำหนดการหารือเชิงลึกกับปรัก สุคน เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ และการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาค
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมใดๆ เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่กัมพูชา
จีนเป็นนักลงทุนและผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ที่เป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ใกล้ชิดที่สุดของปักกิ่งในเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ การค้าทวิภาคีของทั้งสองประเทศมีมูลค่าถึง 19,730 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนี้ก่อให้เกิดความสงสัยในหมู่นักวิเคราะห์และรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าโครงการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาที่ได้รับทุนจากจีน จะถูกใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารเชิงยุทธศสาตร์ของจีน การก่อสร้างที่ฐานทัพเรือซึ่งตั้งอยู่ในอ่าวไทยเมื่อปีที่แล้วมีทั้งท่าเทียบเรือใหม่เพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ขึ้น อู่แห้งสำหรับการซ่อมบำรุง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์หมดแล้ว
วอชิงตันแสดงความกังวลอย่างเปิดเผยว่าปักกิ่งได้สิทธิพิเศษในการใช้ฐานทัพอย่างลับๆ แม้ว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาจะปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ตาม และในพิธีเปิดส่วนขยายของฐานทัพเมื่อเดือนเม.ย. ปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างชัดเจน โดยประกาศว่าการขยายฐานทัพไม่ได้ปิดบังจากประเทศอื่น
เมื่อ 3 เดือนก่อน เรือ USS Cincinnati พร้อมลูกเรือประมาณ 100 นาย กลายเป็นเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ ลำแรกที่เข้าเทียบท่าที่ฐานทัพแห่งนี้ นับตั้งแต่การปรับปรุงฐานทัพเรือเสร็จสมบูรณ์.