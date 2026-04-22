ซ้ำเติมวิกฤต! ไฟไหม้เรือน้ำมัน 22 ลำ ในแม่น้ำชินดวิน ภาคสะกาย วอดเกลี้ยง

MGR Online - เกิดเหตุไฟไหม้เรือขนน้ำมัน 22 ลำ ขณะจอดรอถ่ายน้ำมันขึ้นบกในแม่น้ำชินดวิน ที่เมืองโห่มะลิน ภาคสะกาย วอดเกลี้ยง ต้องใช้เวลาเกือบ 1 วันเต็ม จึงสามารถคุมเพลิงได้
วันที่ 20 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 18.20 น. ได้เกิดเหตุสลดท่ามกลางวิกฤตขาดแคลนน้ำมันขึ้นที่เมืองโห่มะลิน จังหวัดโห่มะลิน ภาคสะกาย เมื่อไฟได้ไหม้เรือขนส่งน้ำมันซึ่งจอดรอขนถ่ายน้ำมันขึ้นบกอยู่ที่ท่าเรือโห่มะลิน ริมแม่น้ำชินดวิน ช่วงใกล้จุดบรรจบกับแม่น้ำอุรุ เปลวเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเผาผลาญเรือน้ำมันจำนวน 22 ลำที่จอดอยู่ริมท่าน้ำ รวมถึงรถยนต์อีก 2 คัน จนมอดไหม้ทั้งหมด
ด้วยความที่เรือทุกลำบรรทุกน้ำมันมาเต็มลำเรือ การดับไฟจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้เวลานานเกือบ 1 วันเต็ม กระทั่งถึงช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ (21 เม.ย.) เจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัด
ตามรายงานของสื่อในภาคสะกาย เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ คาดว่าเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายทั้งหมดได้ เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เมืองโห่มะลิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชินดวิน ชายแดนทางฟากตะวันตกของภาคสะกาย ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐมณีปุระ ของอินเดีย เป็นเมืองของชาวไตแดง ชนชาติไตกลุ่มหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับชาวไตคำตี่ ชื่อโห่มะลิน เป็นเสียงที่ชาวพม่าเรียกเพี้ยนมาจากชื่อเมืองในภาษาไตว่าฮมหมาก-ลาง แต่แปลว่าร่มขนุน
สภาพภูมิประเทศของเมืองโห่มะลิน เต็มไปด้วยเทือกเขาสูงชัน เดินทางไปได้ลำบาก การขนส่งสินค้าจำเป็นจากส่วนกลางของเมียนมาขึ้นมายังเมืองโห่มะลิน โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง จำเป็นต้องอาศัยเรือทางแม่น้ำชินดวินเป็นหลัก