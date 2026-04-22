กัมพูชาประท้วงไทยจัดบวงสรวงปราสาทตาควาย เรียกร้องยุติกิจกรรม ถอนกำลังออกจากพื้นที่พิพาท

MGR Online - กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาได้ยื่นประท้วงต่อสิ่งที่กระทรวงอธิบายว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของไทยที่ปราสาทตาควาย โดยกัมพูชาระบุว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พิพาทตามแนวชายแดน
คำแถลงของกระทรวงวัฒนธรรมฯ กัมพูชาที่ออกในวันนี้ (22) ระบุว่าเจ้าหน้าที่ไทยและกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้จัดการเยี่ยมชม การชุมนุม และงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่บริเวณปราสาท ซึ่งเขมรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอธิปไตยของตน
กระทรวงฯ ระบุว่าได้ยื่นหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 ม.ค. วันที่ 13 เม.ย. และวันที่ 22 เม.ย. แต่พบว่าทางการไทยยังยืนกรานดำเนินกิจกรรมต่างๆ แม้จะมีการประท้วงซ้ำหลายครั้ง
นอกจากนี้ คำแถลงยังอธิบายว่าพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่ยังรวมถึงรายงานการปรากฎตัวของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของไทยในสถานที่ดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จริง
กระทรวงวัฒนธรรมฯ ยังระบุอีกว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยามปี 1907 เอกสารเขตแดนที่เกี่ยวข้อง และบันทึกความเข้าในปี 2000 ตลอดจนหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติกิจกรรม ถอนกำลังเจ้าหน้าที่ และกลับมาเจรจาภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมเพื่อแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ.