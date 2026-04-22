สาธารณสุขกัมพูชายืนยันพบผู้ป่วยไข้หวัดนกรายที่ 4 ของปี 69

MGR Online - กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชายืนยันพบผู้ป่วยไข้หวัดนกรายใหม่ในจ.สวายเรียง และเป็นรายที่ 4 ของปีนี้ เจ้าหน้าที่ระบุ
หญิงอายุ 66 ปี จากหมู่บ้านในอ.รอมดวล จ.สวายเรียง ตรวจพบเชื้อไวรัส H5N1 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. โดยได้รับการยืนยันจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ โดยผู้ป่วยหญิงรายนี้กำลังรักษาตัวในห้องแยกโรคของโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่สอบสวนโรครายงานว่าพบไก่ป่วยและตายในหมู่บ้านของเธอเมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งบางส่วนถูกนำไปใช้ประกอบอาหาร
ทีมตอบโต้ฉุกเฉินถูกส่งไปติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด แจกยาต้านไวรัส และดำเนินการรณรงค์ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ไข้หวัดนก H5N1 แพร่กระจายในสัตว์ปีกเป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถติดเชื้อในมนุษย์ได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตือนให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย การปรุงอาหารจากสัตว์ปีกและไข่ให้สุกอย่างทั่วถึง และการล้างมือเป็นประจำ
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการติดตามสถานการณ์จะดำเนินต่อไป และจะมีการแจ้งข้อมูลอัปเดทผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ.