“สีหศักดิ์” เผยไทยพร้อมสนับสนุนพม่าฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอาเซียน

รอยเตอร์ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าไทยต้องการมีบทบาทนำในความพยายามของพม่าในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกลุ่มอาเซียนหลังจากพม่าถูกกีดกันมานาน 5 ปี ก่อนการประชุมในวันพุธกับประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย
มิน อ่อง หล่าย อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้นำการรัฐประหารในปี 2564 ที่ยุติประชาธิปไตยในพม่าและก่อให้เกิดความวุ่นวายและสงครามกลางเมือง ที่ส่งผลให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าแทรกแซงและกีดกัดนายพลผู้ปกครองประเทศในขณะนั้นจากการประชุมสุดยอดของอาเซียน
มิน อ่อง หล่าย อายุ 69 ปี ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีโดยรัฐสภาเมื่อวันที่ 3 เม.ย. ทำให้เขามีอำนาจอย่างเป็นทางการหลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่พรรคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพครองเสียงข้างมาก เนื่องจากไม่มีฝ่ายค้านที่มีศักยภาพพอ
“เราต้องการสนับสนุนการกลับเข้าร่วมอาเซียนของพวกเขา นโยบายของเราคือการมีขั้นตอนในการปฏิสัมพันธ์เพื่อนำพวกเขากลับมา” สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย กล่าวกับผู้สื่อข่าว
“แต่แน่นอนว่า การที่พวกเขาจะกลับเข้าร่วมอาเซียนได้นั้น พวกเขาต้องสามารถดำเนินการและตอบสนองต่อข้อกังวลต่างๆ ของอาเซียนได้” สีหศักดิ์ระบุ
ความขัดแย้งในพม่าสร้างความไม่พอใจให้กับอาเซียนมานานแล้ว โดยสมาชิกบางประเทศวิพากษ์วิจารณ์นายพลอย่างเปิดเผยว่าพูดรับปากแต่ไม่ลงมือทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มที่ต้องการความคืบหน้าในแผนสันติภาพที่กำหนดให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบและเริ่มการเจรจา
พม่ายังคงเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน และมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับสูง
มีเพียงไม่กี่ประเทศท่ีรับรองการเลือกตั้งของพม่าหรือรัฐบาลใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ โดยประเทศตะวันตกบางประเทศมองว่ากระบวนการนี้เป็นเพียงการหลอกลวงที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างอำนาจของกองทัพภายใต้หน้ากากการปกครองของพลเรือน
อาเซียนยังไม่ได้ให้การรับรองรัฐบาลใหม่นี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้นำอาเซียนจะจัดการประชุมสุดยอดในเดือนหน้าที่ฟิลิปปินส์
สีหศักดิ์ยินดีกับการนิรโทษกรรมของพม่าต่อนักโทษหลายพันคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งรวมถึงการปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีวิน มี้น และการลดโทษเล็กน้อยสำหรับอองซานซูจี
“เราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกมากในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความรุนแรง ประการที่ 2 เรารู้ว่ามีความต้องการการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพม่า และเราจะหาวิธีเปิดทางให้อาเซียนหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้าไปช่วยเหลือ” สีหศักดิ์ กล่าว
ในการกล่าวสุนทพจน์เข้ารับตำแหน่ง มิน อ่อง หล่าย กล่าวว่าลำดับความสำคัญของเขาคือการส่งเสริมสันติภาพและการปรองดองในพม่า และเขาจะพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและทำให้ความสัมพันธ์กับอาเซียนกลับเป็นปกติ
สัปดาห์นี้ เขาได้เชิญกลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้านให้เริ่มการเจรจาภายในสิ้นเดือนก.ค. แต่กลุ่มติดอาวุธสำคัญ 2 กลุ่มปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว.