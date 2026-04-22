ผู้นำเกาหลีใต้เยือนเวียดนาม ฮานอยเล็งเจรจาหนุนการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง

รอยเตอร์ - โต เลิม ผู้นำเวียดนาม จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ในวันนี้ (22) ที่จะเป็นการพบกันครั้งที่ 2 ในรอบไม่ถึงหนึ่งปี ขณะที่ฮานอยแสวงหาการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจากนักลงทุนรายใหญ่ของประเทศ
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่พบกับโต เลิม ครั้งล่าสุดในเดือนส.ค. กำลังอยู่ในกรุงฮานอยพร้อมคณะผู้แทนธุรกิจขนาดใหญ่หลังจากเยือนอินเดีย โดยมีกำหนดเยือนเป็นเวลา 2 วัน
รายงานระบุว่าคาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอย่างน้อย 12 ฉบับ และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณการค้าทวิภาคีให้ถึง 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 โดยรัฐบาลเวียดนามระบุว่าการค้าทวิภาคีเพิ่มขึ้น 9.6% ในปีที่แล้ว เป็น 89,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผู้นำเกาหลีใต้กล่าวกับตัวแทนของชุมชนชาวเกาหลีในเวียดนามว่า โซลตั้งใจที่จะขยายความร่วมมือในด้านยุทธศาสตร์ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมมือกันมากขึ้นในประเด็นระดับโลก เช่น เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน การเติบโตอย่างยั่งยืน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำหรับเวียดนาม ที่เป็นผู้ส่งออกโทรศัพท์มือถือและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ ก็กระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนการเยือนครั้งนี้ วู โฮ เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำเกาหลีใต้ กล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่า ความร่วมมือทวิภาคีควรเน้นในด้านต่างๆ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์
เกาหลีใต้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของเงินทุนสะสม และกลุ่มบริษัทซัมซุง ที่รวมถึง ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ เป็นผู้ลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดด้วยเงินลงทุนมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโรงงานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข่าวหลายรายที่คุ้นเคยกับการเจรจาเปิดเผยว่า ซัมซุงได้เจรจากับทางการเวียดนามมาหลายปีแล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส่วนปลายน้ำ
บริษัท Intel, Amkor และบริษัทข้ามชาติอื่นๆ มีโรงงานผลิตชิปส่วนปลายน้ำขนาดใหญ่ในเวียดนาม ที่เน้นการประกอบ การทดสอบ และบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ที่เน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก
แต่ความพยายามของฮานอยในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในโรงงานผลิตชิปขั้นสูงนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จ
ผู้อำนวยการบริหารสถาบันนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศแห่งเกาหลี กล่าวว่าบริษัทเกาหลีใต้ที่ดำเนินงานในภาคอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามสามารถขยายโครงการฝึกอบรมร่วมกันและช่วยสร้างฐานบุคลากรที่จำเป็นสำหรับความทะเยอทะยานทางอุตสาหกรรมของฮานอยได้
เขากล่าวเสริมว่า สิ่งเหล่านั้นจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ผู้ผลิตเกาหลีใต้กำลังเผชิญอยู่
นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับเกาหลีใต้จะช่วยเรื่องการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ ฝึกอบรมแรงงานฝีมือ และลดความเปราะบางต่อแรงกดดันจากภายนอก
ฮานอยเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากจากสหรัฐฯ ที่ให้ลดการพึ่งพาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากจีน โดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา วอชิงตันได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบว่าสินค้าจีนถูกขนส่งผ่านเวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐฯ หรือไม่.