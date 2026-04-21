กลุ่มติดอาวุธเมินข้อเสนอประธานาธิบดีพม่าเรียกร้องเข้าร่วมเจรจาสันติภาพภายใน 100 วัน

รอยเตอร์ - รัฐบาลชุดใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพของพม่าต้องการจัดการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้านภายในสิ้นเดือนก.ค.นี้ ตามการระบุของประธานาธิบดีคนใหม่ แต่กลุ่มติดอาวุธสำคัญ 2 กลุ่มปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว
สื่อของทางการพม่ารายงานว่าประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ที่นำการรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อนที่ทำให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ตกอยู่ในสงครามกลางเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ ได้กล่าวในการประชุมรัฐบาลว่าเขาต้องการให้กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงเข้าร่วมการเจรจาที่จะจัดขึ้นภายใน 100 วัน
“สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจา เราขอเชิญชวนให้พวกเขามาร่วมหารือภายในกำหนดเส้นตายสุดท้ายคือวันที่ 31 ก.ค.” มิน อ่อง หล่าย ระบุ และกล่าวถึงกลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้านเช่น สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง แนวร่วมแห่งชาติชิน และแนวร่วมประชาธิปไตยของมวลนักศึกษาพม่า
มิน อ่อง หล่าย อ้างถึงผู้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) ในคำกล่าวของเขา ข้อตกลงที่เคยมีผลบังคับใช้ก่อนการรัฐประหารในปี 2564 ที่ทำให้เกิดข้อกังขา
ซอ ตอว์ นี โฆษกของ KNU ปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาล
“KNU ได้ถอนตัวจาก NCA แล้วตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 เราไม่มีแผนที่จะกลับไปเจรจาหรือเดินตามเส้นทาง NCA อีก” โฆษก KNU กล่าว
ด้านโฆษกของ CNF กล่าวว่ากลุ่มของเขากำลังแสวงหาระบบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐที่ปราศจากอิทธิพลของกองทัพ
“เนื่องจากเรากำลังต่อสู้กับสงครามทางการเมืองและการทหารเพื่อสิ่งนี้ เราไม่มีอะไรต้องเจรจากับผู้ที่เรียกตนเองในตอนนี้ว่า “รัฐบาล” หลังจากที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงแค่โฉมหน้าจากกองทัพเท่านั้น” โฆษก CNF ระบุ
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายจากการรัฐประหารที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของอองซานซูจี ที่ต่อมาถูกจำคุกเป็นเวลา 27 ปี จากข้อหาที่พันธมิตรของเธอกล่าวว่ามีแรงจูงใจทางการเมือง สัปดาห์ที่แล้ว รับาลได้ลดโทษจำคุกของหญิงวัย 80 ปีผู้นี้ลง 1 ใน 6
รัฐสภาเลือกมิน อ่อง หล่าย เป็นประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนนี้ หลังจากการเลือกตั้งที่ถูกนักวิจารณ์และรัฐบาลตะวันตกวิจารณ์ว่าเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงเพื่อยืดการปกครองของทหารภายใต้หน้ากากประชาธิปไตย
รัฐบาลใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพได้รับการยอมรับจากเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น.