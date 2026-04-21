รื้อแล้ว! โคมไฟจีนทางขึ้น"ถ้ำจัง" แขวงเวียงจันทน์สั่งให้แต่งใหม่ตามมาตรฐานลาว

MGR Online - แขวงเวียงจันทน์สั่งผู้ดูแลถ้ำจังที่วังเวียง รื้อโคมแดงแบบจีนที่ประดับไว้ตลอดแนวบันไดทางขึ้น เปลี่ยนรูปแบบการตกแต่งใหม่ให้ได้ตามมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวลาว
เช้าวันนี้ (21 เม.ย. 69) เจ้าหน้าที่จากแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงเวียงจันทน์ พร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ถ้ำจัง สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองวังเวียง ซึ่งได้เกิดกระแสดราม่า ต่อต้านการนำโคมไฟกลมสีแดงตามวัฒนธรรมจีนมาใช้ตกแต่งสถานที่ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในชุมชนออนไลน์ของลาวตั้งแต่วันที่ 19 เมษายนต่อเนื่องมาถึงเมื่อวานนี้
โดยเจ้าหน้าที่จากแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยว ได้สั่งการให้ผู้ดูแลสถานที่ถ้ำจัง รื้อโคมไฟสีแดงที่ติดตั้งไว้ตลอดแนวบันไดทางขึ้นถ้ำจังออกไป และปรับปรุงการตกแต่งใหม่ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของสถานที่ท่องเที่ยวในลาว
สำหรับที่มาของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากมีการแชร์ภาพบันไดทางขึ้นถ้ำจังที่ถูกประดับไว้ด้วยโคมไฟรูปวงกลมสีแดงสด ตั้งแต่ด้านล่างสุดขึ้นไปถึงปากถ้ำ รวมถึงตามแนวริมฝั่งแม่น้ำซอง ไปตามชุมชนออนไลน์ของลาวเมื่อวานนี้
ความเห็นส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันว่าการประดับโคมไฟลักษณะนี้ เป็นไปตามวัฒนธรรมจีน ไม่ใช่เอกลักษณ์ของลาว ดังนั้น มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลง ด้วยการนำสัญลักษณ์ที่เป็นของลาวมาใช้ตกแต่งแทน ซึ่งได้รับการตอบสนองจากแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงเวียงจันทน์ ในตอนเช้าวันนี้
ถ้ำจัง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองวังเวียง ห่างจากสนามบินเก่าวังเวียงประมาณ 500 เมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดของวังเวียง เคยถูกใช้เป็นที่ซ่อนตัวของชาวบ้านระหว่างการบุกลงมาปล้นสะดมของชาวจีนฮ่อ ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และช่วงสงครามกลางเมืองในลาว ภายในถ้ำมีอากาศเย็น เต็มไปด้วยหินงอก หินย้อยสวยงาม
การเดินทางเข้าไปในถ้ำจังต้องเดินข้ามแม่น้ำซอง ผ่านสะพานสีส้มสดใส จากนั้นเดินขึ้นบันได 147 ขั้น ยาวประมาณ 50 เมตร จึงจะถึงปากถ้ำ