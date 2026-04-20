กัมพูชาโวเทศกาล “นครสังกรานตา” ดึงดูดนักท่องเที่ยวเยือนพนมเปญกว่า 8 ล้านคน

MGR Online - ทางการกรุงพนมเปญระบุว่างานเทศกาล “นครสังกรานตา” ที่จัดขึ้นในเมืองหลวงระหว่างวันที่ 13-19 เม.ย. ดึงดูดใหม่นักท่องเที่ยวได้มากกว่า 8 ล้านคน
รายงานกรุงพนมเปญระบุว่าการเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นที่วัดพนม ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ได้ผสมผสานประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัยเพื่อต้อนรับปีใหม่และนำผู้คนจากที่ต่างๆ มารวมกัน และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การฟ้อนรำ ศิลปะการต่อสู้ เกมการแข่งขัน และการเต้นรำพื้นบ้าน
นอกจากนี้ ภายในงานที่จัดขึ้น ผู้คนยังร่วมกันทำขนมเพื่อมอบให้กับทหารแนวหน้าและผู้คนที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่สำหรับผู้พลัดถิ่น พร้อมทั้งส่งจดหมายและของขวัญไปยังพื้นที่ชายแดน
โฆษกศาลาว่าการกรุงพนมเปญกล่าวว่าการเฉลิมฉลองปีใหม่เขมรระหว่างวันที่ 14-16 เม.ย. มีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 4 ล้านคน และหลังจากการเฉลิมฉลองปีใหม่สิ้นสุดลง มีผู้เข้าร่วมงานเทศกาลนครสังกรานตามากถึง 1.3 ล้านคนในวันที่ 17 เม.ย. และกิจกรรมในวันที่ 18 เม.ย. มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1.5 ล้านคน
ส่วนในวันสุดท้ายของเทศกาลมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1.4 ล้านคน รวมถึงชาวต่างชาติ 23,232 คน
การเฉลิมฉลองยังจัดขึ้นในสถานที่อื่นๆ อีกเช่น ถนนคนเดินจตุมุข วัฒนาคแคปิตอลไลฟ์สไตล์พาร์ค ตลาดกลางคืน สวนสาธารณะวัดปทุม ย่าน บาสักเลน ตลาดรัสเซีย และสนามบินนานาชาติพนมเปญเก่า.