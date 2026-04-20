โฆษกกัมพูชาลั่นจับตาดูความเคลื่อนไหวไทยใกล้ชิด ยันไม่ยอมรับการอ้างสิทธิชายแดนฝ่ายเดียว

กัมพูชากำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวทางทหารของไทยอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างว่าถูกยึดครองอย่างผิดกฎหมายระหว่างการปะทะกันในเดือนธ.ค. ขณะเดียวกันก็ยังคงประท้วงทางการทูตอย่างเป็นทางการต่อสิ่งที่กัมพูชาระบุว่าเป็นการละเมิดอธิปไตย โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าว
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้เน้นย้ำถึงสถานการณ์ในจ.พระวิหาร จ.อุดรมีชัย และจ.โพธิสัตว์ ที่มีรายงานว่ากองทัพไทยได้เสริมกำลังในพื้นที่ต่างๆ โดยการสร้างป้อมยามสังเกตการณ์ ถนน คูน้ำ และการเคลียร์พื้นที่
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้ยื่นประท้วงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เม.ย. โดยคัดค้านสิ่งที่ระบุว่าเป็นกิจกรรมทางทหารที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งละเมิดบูรณภาพดินแดนของประเทศ
พนมเปญกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปฏิเสธคำกล่าวอ้างของไทยเรื่องการป้องกันตนเองที่เชื่อมโยงกับการประชุมคณะกรรมการชายแดนในเดือนธ.ค.
รัฐบาลกัมพูชาย้ำว่าไม่ยอมรับการอ้างสิทธิชายแดนฝ่ายเดียว และระบุว่ากิจกรรมล่าสุดไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของกัมพูชา นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงการยึดมั่นในข้อตกลงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพรมแดนได้ด้วยกำลัง.