กังขา! โคมไฟแดงทางขึ้น"ถ้ำจัง"วังเวียง ชี้ไม่ใช่วัฒนธรรมลาว

MGR Online - คนลาวตั้งคำถามหลังมีการแพร่ภาพโคมไฟแดงตลอดแนวบันไดขึ้นถ้ำจัง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในวังเวียง ชี้เป็นวัฒนธรรมจีน จี้ให้เปลี่ยนเป็นมาใช้เอกลักษณ์ของลาวแทน
วันนี้ (20 เม.ย. 69) เกิดประเด็นดราม่าขึ้นในชุมชนออนไลน์ของลาว เมื่อผู้คนจำนวนมากได้โพสต์และแชร์ภาพบันไดทางขึ้นไปยังปากถ้ำจัง สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ ที่แต่ละปี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาว และชาวต่างประเทศ เดินทางไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก
ประเด็นที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง คือตลอดแนว 2 ข้างทางของบันไดขึ้นถ้ำจัง ได้ถูกประดับไว้ด้วยโคมไฟรูปวงกลมสีแดงสด ตั้งแต่ด้านล่างสุดขึ้นไปถึงปากถ้ำ รวมถึงตามแนวริมฝั่งแม่น้ำซอง ทางเดินไปสู่บันไดขึ้นถ้ำจัง
ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือการประดับโคมไฟลักษณะนี้ เป็นการตกแต่งตามแบบของวัฒนธรรมจีน ไม่ใช่เอกลักษณ์ของลาว ดังนั้น ผู้ดูแลสถานที่ควรเปลี่ยนแปลงการตกแต่งใหม่ ด้วยการนำสัญลักษณ์ที่เป็นของลาวมาประดับไว้แทน
หลายโพสต์ที่ถูกแชร์กันออกไป ตั้งหัวข้อเป็นคำถามเชิงประชดว่า ภาพที่เห็นเป็นทางขึ้นถ้ำจังหรือถ้ำจีน?
สำนักข่าว"ลาวโพส"รายงานว่า ไม่รู้ว่าการนำโคมไฟมาตกแต่งทางขึ้นถ้ำจังแบบนี้ได้แนวคิดมาจากที่ใด และมีวัตถุประสงค์เช่นไร แต่จากเสียงสะท้อนของประชาชน ส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วย เพราะไม่ใช่การตกแต่งตามแบบวัฒนธรรมลาว
ถ้ำจัง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองวังเวียง ห่างจากสนามบินเก่าวังเวียงประมาณ 500 เมตร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดของวังเวียง เคยถูกใช้เป็นที่ซ่อนตัวของชาวบ้านระหว่างการบุกลงมาปล้นสะดมของชาวจีนฮ่อ ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และช่วงสงครามกลางเมืองในลาว ภายในถ้ำมีอากาศเย็น เต็มไปด้วยหินงอก หินย้อยสวยงาม
การเดินทางเข้าไปในถ้ำจังต้องเดินข้ามแม่น้ำซอง ผ่านสะพานสีส้มสดใส จากนั้นเดินขึ้นบันได 147 ขั้น ยาวประมาณ 50 เมตร จึงจะถึงปากถ้ำ