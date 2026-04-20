กัมพูชายังนำเข้าสินค้าไทยกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกแม้คว่ำบาตร

MGR Online - สื่อกัมพูชารายงานว่า แม้พรมแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทยจะปิดมาเกือบ 1 ปีแล้ว แต่การค้าขายระหว่างสองประเทศยังดำเนินต่อไป โดยสินค้าส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนเส้นทางผ่านลาวหรือขนส่งทางทะเล โดยในไตรมาสแรกของปี 2569 การค้าทวิภาคีรวมระหว่างสองประเทศมีมูลค่าเกือบ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่กัมพูชานำเข้าสินค้าไทยมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กรมศุลกากรและสรรพสามิตรายงานว่า ตั้งแต่เดือนม.ค. ถึงเดือนมี.ค. การค้าขายระหว่างสองประเทศมีมูลค่า 696.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 39.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 กัมพูชาส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 181.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 29% ขณะที่นำเข้ามูลค่า 514.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 42.4%
รายงานระบุว่า จากตัวเลขดังกล่าว กัมพูชาขาดดุลการค้าที่ 333.61 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 638.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสแรกของปี 2568 ไทยยังคงเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของกัมพูชา รองจากจีน สหรัฐ เวียดนาม และญี่ปุ่น
ฮง วานาค นักเศรษฐศาสตร์จากราชบัณฑิตยสถานกัมพูชา กล่าวกับสำนักข่าวพนมเปญโพสต์ว่า การปะทะกันตามแนวชายแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทย ตั้งแต่ปี 2568 ได้กระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวกัมพูชาลดหรือคว่ำบาตรสินค้าไทย ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตในประเทศก็พยายามอย่างหนักที่จะเสริมสร้างและขยายการผลิตในประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายและคุณภาพของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ และสนับสนุนการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องใช้เวลา และเป็นไปไม่ได้ที่จะทดแทนสินค้าที่นำเข้าทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจากไทย ด้วยสินค้าทางเลือกในประเทศในระยะสั้น
“การค้าขายระหว่างสองประเทศมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง เนื่องจากปฏิบัติการของกองกำลังทหารของไทยต่อกัมพูชา ได้กระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนสินค้าไทย” ฮง วานาค กล่าว
ด้านอธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา กล่าวเมื่อเดือนพ.ย. 2568 ว่าในฐานะสมาชิกขององค์การการค้าโลกและอาเซียน กัมพูชาไม่ได้ปิดกั้นการค้ากับไทย ยกเว้นสินค้าบางประเทศที่รัฐบาลจำกัด เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ เขาเน้นย้ำว่าการนำเข้าสินค้าอื่นๆ จากไทย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค หากผู้ซื้อลดหรือหยุดซื้อ ผู้จัดหาก็จะลดปริมาณลงด้วย
“ผู้บริโภคมีอิสระที่จะซื้อหรือไม่ซื้อ ไม่มีพระราชกฤษฎีกาหรือข้อบังคับใดบังคับพวกเขา ขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้และจิตสำนึกส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจผิดทำให้บางคนตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่อนุญาตให้สินค้าเข้ามา” อธิบดีกรมฯ กล่าว
ในปี 2568 มูลค่าการค้าทวิภาคีรวมทั้งหมดระหว่างกัมพูชาและไทยอยู่ที่ 3,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 14.9% เทียบกับปี 2567 การส่งออกอยู่ที่ 732.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 14.1% ขณะที่การนำเข้าของไทยอยู่ที่ 2.920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 15% ตามข้อมูลของกรมศุลกากรและสรรพสามิต.