“ฮุนเซน” พร้อมลูกชายบินตรงปักกิ่ง เข้าเฝ้าฯ กษัตริย์สีหมุนีหลังทรงเข้ารับการผ่าตัด

MGR Online - พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงพักฟื้นที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง หลังจากทรงเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากสำเร็จในเช้าวันจันทร์ (20) ขณะที่ผู้นำกัมพูชาได้แสดงความขอบคุณต่อผู้นำจีนที่ให้ความเอาใจใส่
ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการระบุว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงเข้ารับการผ่าตัดในเช้าวันที่ 20 เม.ย. ที่โรงพยาบาลปักกิ่ง แม้ว่าการผ่าตัดจะได้รับการประกาศว่าประสบความสำเร็จในเบื้องต้น แต่พระองค์ยังต้องประทับอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อติดตามพระอาการ
อดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน และลูกชายของเขา ฮุน มานี และฮุน มานิต ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กษัตริย์สีหมุนี ที่โรงพยาบาล โดยในหน้าเพจเฟซบุ๊กของฮุนเซนระบุว่า เขาอยู่ที่โรงพยาบาลปักกิ่ง และการผ่าตัดของกษัตริย์สีหมุนีเสร็จสิ้นแล้วและประสบความสำเร็จ แพทย์กำลังติดตามพระอาการหลังการผ่าตัด
นอกจากนี้ เขายังขอบคุณประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่แสดงความห่วงใยต่อพระพลานามัยของกษัตริย์กัมพูชา รวมถึงแพทย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วย
กษัตริย์สีหมุนีทรงประกาศว่าทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เมื่อวันที่ 10 เม.ย. หลังจากคณะแพทย์ถวายการตรวจพระวรกายที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง
หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส แคนาดา และญี่ปุ่นในกัมพูชา ได้ส่งสารถวายกำลังใจและถวายพระพรแด่กษัตริย์กัมพูชาให้ทรงหายประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว.