“ฮุนเซน” เตือนคนลอบนำเข้าสินค้าจากไทยให้หยุดทันที ลั่นสินค้าในประเทศมีเพียงพอ

MGR Online - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาได้เตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสินค้าจากไทยให้หยุดโดยทันที พร้อมเรียกร้องให้ผู้บริโภคสนับสนุนการผลิตภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้า
ฮุนเซนกล่าวว่าผู้ที่ยังคงดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไม่เข้าใจความเป็นชาติของตนเอง และตั้งคำถามว่าพวกเขาไม่กลัวบาปและการประณามจากสาธารณะชนหรือ
ความเห็นของอดีตผู้นำกัมพูชาครั้งนี้เป็นการตอบโต้ความคิดเห็นของนักวิจารณ์รายหนึ่ง โดยฮุนเซนกล่าวว่าจากสภาพการณ์ชายแดนในขณะนี้ ไม่ควรคาดหวังว่าการค้าข้ามพรมแดนตามปกติจะกลับมาในเร็วๆ นี้ และเน้นย้ำว่าการนำเข้าสินค้าไทยผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการต้องยุติลง
ฮุนเซนยังย้ำว่ากัมพูชามีสินค้าภายในประเทศเพียงพอแล้ว และไม่ต้องการสินค้าจากประเทศที่จำกัดการส่งออกของกัมพูชา
ประธานวุฒิสภาเรียกร้องความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและไทยในการปราบปรามการค้าผิดกฎหมาย ที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบริหารจัดการการนำเข้าและส่งออกได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ฮุนเซนกล่าวว่าถ้าไม่มีผู้ซื้อก็จะไม่มีผู้ขาย และเสริมว่าการลดความต้องการจะช่วขจัดกิจกรรมการลักลอบนำเข้าสินค้าได้โดยธรรมชาติ
เขายังเตือนด้วยว่าไม่ควรคาดหวังว่าจะมีการเปิดพรมแดนในอนาคตอันใกล้นี้ โดยย้ำคำเรียกร้องให้ยุติการไหลเวียนของสินค้าผิดกฎหมาย และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและอธิปไตยของกัมพูชา.