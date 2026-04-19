พม่าเซ็นซื้อ “ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย” พร้อมส่งผ่านท่อขายต่อให้ไทย

MGR Online - รัฐมนตรีพลังงานเมียนมาเดินสายเซ็นบันทึกความร่วมมือด้านพลังงาน ให้รัสเซียเป็นผู้ขายหลัก ส่งน้ำมัน-ก๊าซธรรมชาติให้เมียนมา ส่วนก๊าซที่เหลือจากใช้ในประเทศส่งผ่านท่อขายต่อมายังประเทศไทย
วันที่ 16 เมษายน 2569 อู โก่โก่ลวิน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เมียนมา ได้เซ็นบันทึกความร่วมมือ(Memorandum of Cooperation : MOC) กับตัวแทนบริษัท Inter RAO บริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย เพื่อขยายความร่วมมือด้านพลังงานและไฟฟ้าระหว่าง 2 ประเทศ
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานเมียนมายังได้เซ็น MOC กับผู้บริหาร "RC Investments" กองทุนเพื่อการลงทุนและพัฒนาของรัฐบาลรัสเซีย ที่กำหนดให้รัสเซียเป็นผู้ส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากรัสเซีย ขายให้กับเมียนมา
พิธีเซ็น MOC ครั้งนี้ จัดขึ้นที่รัสเซีย ภายใต้การเตรียมการของกระทรวงพลังงานรัสเซีย มีเนื้อหาระบุว่า รัสเซียจะขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วย ก๊าซ LNG ก๊าซ LPG และปุ๋ยเคมี จากให้กับเมียนมาในราคามิตรภาพ
นอกจากการเซ็น MOC แล้ว คณะของ อู โก่โก่ลวิน ยังได้หารือกับผู้บริหารบริษัท Inter RAO ถึงโครงการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน การสร้างโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานก๊าซ LNG ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย ภาคตะนาวศรี และการปรับปรุงเครื่องจักรกังหันก๊าซในโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในเมียนมา ตลอดจนการฝึกฝน พัฒนาบุคลากรด้านเครื่องจักรกังหันก๊าซให้กับเมียนมา
อู โก่โก่ลวินเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา และได้เข้าหารือกับนาย Sergei Tsivilev รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซีย โดยหัวข้อการหารือเป็นเรื่องความร่วมมือและการที่รัสเซียจะเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติหลักให้กับเมียนมา
มีการเปิดเผยว่า ประเด็นหนึ่งของการหารือระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียกับเมียนมา คือก๊าซธรรมชาติที่เมียนมาได้รับจากรัสเซีย นอกจากถูกใช้ตอบสนองความต้องการภายในประเทศแล้ว ส่วนที่เหลือจะถูกส่งขายต่อให้กับประเทศไทย ผ่านโครงข่ายท่อก๊าซเมียนมา-ไทย ที่มีการวางเอาไว้แล้ว
อู โก่โก่ลวิน ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลของ อู มินอ่องหล่าย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 หลังเริ่มรับตำแหน่งได้ 2 วัน อู โก่โก่ลวิน ก็เดินทางไปยังกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 13-14 เมษายน เพื่อพบและร่วมประชุมกับประธานและผู้บริหารบริษัท China Railway Beijing Engineering Group บริษัท MEIGE Joint Energy Holding และบริษัท Yunnan-Irrawaddy Supply Chain กิจการของรัฐบาลจีน เพื่อดึงรัฐวิสาหกิจจีนให้มาลงทุนขุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำมันบนบก สร้างโรงกลั่นน้ำมัน และสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเมียนมา
รุ่งขึ้น หลังเสร็จสิ้นภารกิจในจีน อู โก่โก่ลวิน ก็เดินทางต่อไปยังรัสเซีย โดยในช่วงเย็นวันที่ 15 เมษายน เขาได้พบและหารือกับนาย Sholban KARA-OOL รองประธานสภาดูม่า ของรัสเซีย โดยประเด็นหนึ่งของการพูดคุย เป็นการให้ความสำคัญต่อความร่วมมือด้านพลังงานของ 3 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย เมียนมา และจีน