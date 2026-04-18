นายใหญ่สิทธิมนุษยชน UN ร้องพม่าปล่อยตัวอองซานซูจีทันที

เอเอฟพี - โวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข หลังจากที่โทษจำคุกของเธอได้รับการลดหย่อนเมื่อวันศุกร์ (17)
กองทัพปกครองพม่าด้วยกำลังเกือบตลอดประวัติศาสตร์หลังได้รับเอกราช ก่อนที่จะทดลองปกครองด้วยประชาธิปไตยราวหนึ่งทศวรรษด้วยนักการเมืองพลเรือน
แต่นายพลได้ยึดอำนาจคืนในการรัฐประหารในปี 2564 โค่นล้มรัฐบาลของอองซานซูจี วัย 80 ปี ควบคุมตัวผู้นำประชาธิปไตยและทำประเทศตกอยู่ในสงครามกลางเมือง
“ทุกคนที่ถูกควบคุมตัวอย่างไม่เป็นธรรมตั้งแต่รัฐประหาร รวมถึงที่ปรึกษาแห่งรัฐ อองซานซูจี ต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีและไม่มีเงื่อนไข” โวลเกอร์ เติร์ก ระบุในเอ็กซ์
อองซานูซจีได้รับการลดโทษเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่เป็นส่วนหนึ่งของการนิรโทษกรรมให้นักโทษจำนวนมาก แหล่งข่าวใกล้ชิดกับคดีของเธอเปิดเผยกับเอเอฟพี
ด้านอดีตประธานาธิบดีวิน มี้น ที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่การรัฐประหารได้รับการปล่อยตัวในการนิรโทษกรรมครั้งนี้
โวลเกอร์ เติร์ก กล่าวว่าเขารู้สึกโล่งใจกับการปล่อยตัววิน มี้น และนักโทษคนอื่นๆ จากการถูกควบคุมตัวโดยพลการ ซึ่งล่าช้ามานาน รวมถึงการลดโทษประหารชีวิตด้วย
วิน มี้น ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี 2561 ในขณะที่พม่ากำลังอยู่ในช่วงทดลองการปกครองโดยพลเรือน ที่ระงับลงอย่างกะทันหันจากการรัฐประหาร
ในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งสูงสุดนั้น บทบาทของเขาเป็นเพียงบทบาทในเชิงพิธีการรองจากอองซานซูจี ผู้นำรัฐบาลโดยพฤตินัย ที่ถูกห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีภายใต้รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยทหาร
ผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพยังคงถูกคุมขังและรับโทษจำคุก 27 ปี ที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนประณามว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อขัดขวางพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอ.