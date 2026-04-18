กษัตริย์นโรดม สีหมุนี เตรียมเข้าผ่าตัด "มะเร็งต่อมลูกหมาก" ที่ รพ.ในกรุงปักกิ่ง

MGR Online - กระทรวงพระบรมราชวังกัมพูชาเผยแพร่ภาพ "นโรดม สีหมุนี" กษัตริย์กัมพูชาก่อนเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากใน รพ.ที่กรุงปักกิ่ง เผยหลังผ่าตัดต้องประทับดูอาการที่จีนอีกสักพักจนกว่าพระพลานามัยจะแข็งแรงสมบูรณ์
วันนี้ (18 เม.ย. 69) กระทรวงพระบรมราชวังของกัมพูชาได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชาขณะประทับอยู่บนพระแท่นบรรทมในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พร้อมระบุว่าพระองค์กำลังจะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ และจะประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลต่ออีกระยะหนึ่ง
สำหรับแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า "กระทรวงพระบรมราชวัง ขอเรียนแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ในปัจจุบันนี้ พระพลานามัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์พระมหากษัตริย์) ผู้เป็นที่เคารพสักการะสูงสุด กำลังอยู่ภายใต้การตรวจพระวรกายอย่างใกล้ชิดและการประเมินผลอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ณ โรงพยาบาลกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงปักกิ่งได้กราบบังคมทูลถวายคำแนะนำเกี่ยวกับพระอาการประชวร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่เคารพสักการะสูงสุด ทรงมีพระราชหฤทัยยินยอมที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดตามคำแนะนำของคณะแพทย์ ณ โรงพยาบาลกรุงปักกิ่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2569 เป็นต้นไป หลังจากเสร็จสิ้นการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะยังคงประทับอยู่เพื่อติดตามการดูแลรักษาพระพลานามัยตามคำแนะนำของแพทย์ ณ โรงพยาบาลกรุงปักกิ่ง ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่เคารพสักการะสูงสุด และ สมเด็จพระมหาวีรกษัตรีย์ พระวรราชมารดาชาติเขมร (พระราชชนนี) ผู้เป็นที่เคารพสักการะสูงสุด จะเสด็จพระราชดำเนินนิวัตกลับสู่มาตุภูมิ หลังจากที่พระพลานามัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุเลาดีขึ้นและมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกครั้ง ตามคำแนะนำของคณะแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงปักกิ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเป็นข้อมูลข่าวสารตามความข้างต้น" แถลงการณ์ดังกล่าวระบุ และลงวันที่เป็น วันเสาร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนวิสาขะ ปีมะเมีย อัฐศก พ.ศ. 2569 ณ กรุงพนมเปญ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2569
อนึ่งเมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา สื่อกัมพูชารายงานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ซึ่งมีพระชนมายุ 72 พรรษา ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ทำให้ต้องประทับรักษาพระวรกายที่ประเทศจีน โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่า "คณะแพทย์ได้ยืนยันการวินิจฉัย หลังจากที่ตรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของจีน ทีมแพทย์ขอให้ข้าพเจ้าอยู่ต่อในประเทศจีน และไม่สามารถกลับไปยังกัมพูชาได้ในขณะนี้ พวกเขาต้องการให้ข้าพเจ้าอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาและดูแลต่อไปอีก 1-2 เดือน”